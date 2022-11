JAKARTA - Bertajuk Where the Jazzphoria Sets, Jazz Goes To Campus (JGTC) 2022 kembali digelar secara offline di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Universitas Indonesia pada Minggu, 13 November 2022 kemarin. Sebelumnya, festival musik ini digelar secara virtual selama dua tahun belakangan lantaran pandemi Covid-19.

Dalam penyelenggaraannya kali ini, JGTC 2022 turut menghadirkan musisi Internasional keturunan Korea-Kanada yakni SLCHLD untuk tampil di atas panggung. Parasnya yang tampan serta suaranya yang indah, mampu menghipnotis para penonton dalam gelaran festival musik tersebut.

Pemilik nama asli Jang Doohyuk itu terlihat tampil di JGTC 2022 dengan gaya casual. Ia bahkan hanya mengenakan celana jogger berwarna hitam yang dipadukan dengan kaos oblong berwarna putih.

Beberapa lagu milik musisi indie yang sudah terjun ke dunia musik sejak 2017 ini tampak terdengar. Sebut saja lagu hitsnya berjudul Say What’s On Your Mind, I’d, Be Sad If You Were Gone, You Won't Be There For Me, Lone Summer, Camellia, dan masih banyak lagi.

"Senang sekali rasanya bisa tampil di JGTC dan menghibur kalian semua," ungkap Jang Doohyuk diikuti dengan gemuruh suara penonton.

Pria kelahiran 1996 itu sukses tampaknya cukup sukses membius penonton JGTC 2022 dengan tembang hitsnya. Para penonton pun ramai berteriak saat Jang Doohyuk membawakan lagu miliknya.