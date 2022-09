JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, RCTI menguyuhkan serial animasi KIKO yang membawa keseruan untuk dinikmati di rumah. Pekan ini, serial ini membawa tema Never Say Goodbye yang layak ditunggu.

Tak hanya menyuguhkan adegan kejutan ulang tahun untuk Karkus, Tingting juga punya ide untuk membuat mesin yang dapat mengisap sampah plastik dan mengubahnya menjadi energi listrik. Namun di tengah jalan, ide itu mandek.

Tingting kemudian bertemu dengan teman baru melalui aplikasi online dan membuat janji untuk bertemu langsung. Lalu, apakah pertemuan itu akan berjalan mulus? Saksikan keseruan serial animasi KIKO hanya di RCTI, pada 18 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Serial animasi ini tayang setiap dua kali seminggu setiap akhir pekan. Pada Sabtu (17/9/2022), pukul 07.30 WIB, akan tayang KIKO dengan tema New Friend. Sedangkan hari Minggu (18/9/2022), pukul 09.00 WIB akan mengusung tema Never Say Goodbye.

KIKO merupakan produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi KIKO yang tayang tiap pekan. Setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi ini bisa terus Anda saksikan lewat aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.