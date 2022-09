SEOUL, MPI - Kim So Eun turut membintangi drama romantis Three Bold Siblings, yang akan tayang perdana pada 24 September 2022 di KBS 2TV. Di sini, memerankan Kim So Rim, karakter anak tengah dalam keluarga, yang keberadaannya di bawah bayangan kepintaran kakak dan adiknya.

“Kim So Rim adalah anak tertua kedua dari tiga bersaudara, dan pekerjaannya adalah instruktur pilates. Meskipun dia dibayangi oleh kakak perempuannya Kim Tae Joo dan adik laki-laki Kim Geon Woo, keduanya unggul dalam studi mereka, dia memiliki karakter yang tegas, pintar, banyak akal, dan juga karakter yang ramah serta mudah bergaul dengan pesona ceria.” kata Kim So Eun.

Aktris Boys Before Flowers ini mengungkapkan awal ketertarikannya menerima peran di drama ini. Ia merasa ada keterkaitan cerita yang disajikan Three Bold Siblings dengan kehidupan nyatanya.

“Ketika saya pertama kali membaca naskahnya, saya melihat kisah pertumbuhan tiga saudara kandung dan karakter So Rim sangat menyenangkan dan menarik.” kata Kim So Eun, dilansir dari Soompi, Jumat (16/9/2022).

“Saya adalah putri tertua di keluarga saya dalam kehidupan nyata, dan adik perempuan saya sangat mirip dengan So Rim,” lanjutnya, “Saya dapat mendalami peran So Rim dengan membayangkan adik perempuan saya.”

Mengenai peran Kim So Rim sebagai instruktur pilaters, sang aktris mengaku punya pengalaman melakukan olahraga tersebut. Meski kekinian, perempuan 33 tahun itu sudah berhenti sekira 3 tahun silam. Ketika ditanya adegan apa yang paling berkesan dalam ingatannya, Kim So Eun menjawab, "Penampilan pertama saya dalam drama ini adalah adegan grup pilates, dan saya menghabiskan banyak waktu agar bisa melakukan yang terbaik dalam beradegan. Saya pikir usaha saya terbayar pada hasil akhir, jadi saya merasa paling dihargai oleh adegan itu. Three Bold Siblings adalah drama keluarga yang menceritakan tentang tiga saudara kandung, khususnya kisah romansa Lee Sang Joon, putra tertua yang hidup berkecukupan saat tumbuh dewasa. Diceritakan juga ketika dia jatuh cinta dengan Kim Tae Joo, yang merupakan anak tertua juga dari saudara kandungnya tetapi tumbuh dengan penuh pengorbanan untuk keluarganya.