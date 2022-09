SEOUL - Kim Dong Wook dikabarkan akan reuni dengan sutradara Lee Soo Hyun dalam drama Beneficial Fraud. Seperti diketahui, keduanya pernah bekerja sama dalam drama Find Me in Your Memory, pada 2020.

"Dia mendapat tawaran untuk membintangi drama baru Lee Soo Hyun dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan positif," ujar agensi sang aktor, KeyEast Entertainment dikutip dari Soompi, Kamis (15/9/2022).

Serial Beneficial Fraud berkisah tentang penipu minim empati dan seorang pengacara yang mudah sekali tersentuh. Dua sifat yang saling bertolak belakang ini kemudian bekerjasama untuk memerangi kejahatan.

Kim Dong Wook digaet untuk berperan sebagai Han Moo Young, pengacara tampan yang memutuskan mencari bantuan medis untuk menangani kondisinya yang sangat mudah berempati. Pasalnya, kondisi itu kerap mengganggu kesehariannya.

Selain Kim Dong Wook, aktris Chun Woo Hee juga mendapat tawaran untuk membintangi Beneficial Fraud. Namun tak dijelaskan karakter apa yang akan diperankan sang aktris dalam drama tersebut.*

