LONDON - Musisi Sting turut berduka atas meninggalnya Ratu Elizabth. Kepergian perempuan yang telah memimpin Inggris tujuh dekade itu membuat Sting tak kuasa menahan kesedihan.

"Aku menangis dalam diam untuk sang ratu," tulis pemilik nama asli Gordon Matthew Thomas Sumner itu, dikutip dari laman Instagramnya, Jumat (9/9/2022).

Sting juga bersedih untuk negaranya yang harus kehilangan sosok sang ratu. Meninggalnya Elizabeth tentunya menorehkan duka mendalam untuk para warga negaranya.

"Aku turut bersedih untuk negaraku dan kehilangannya." ujar Sting.

Ungkapan duka itu diakhiri dengan mencantumkan namanya yang disertai 'CBE' (Commander of the Order of the British Empire), gelar kehormatan yang dianugerahi oleh Ratu Elizabeth pada 2003. Ia menerima gelar tersebut karena kontribusinya di bidang musik yang dianggap mengharumkan negara.

Selain Sting, sejumlah artis dan musisi kenamaan asal Britania Raya turut mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya ratu mereka. di antaranya adalah Victoria Beckham, Paul McCartney, Elthon John, hingga Ozzy Osbourne. Seperti diketahui, Elizabeth meninggal pada 8 September 2022. Raja Inggris terlama yang memerintah selama tujuh dekade itu wafat di usia 96 tahun di Kastil Balmoral di Skotlandia. Elizabeth meninggal setelah kondisi kesehatannya dikabarkan memburuk. Pihak Istana Buckingham kemudian mengumumkan kabar duka, tak lama setelah itu. "Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore hari ini. Raja dan Permaisuri akan tetap berada di Balmoral malam ini dan akan kembali ke London esok hari," bunyi pengumuman resmi kerajaan.