LONDON- Musisi asal Inggris, Sting akan kembali menyapa penggemarnya dengan karya terbaru. Pria 69 tahun tersebut bakal merilis album barunya berjudul The Bridge pada 19 November mendatang.

Sting juga telah memperkenalkan single pertama dari album tersebut yakni, If It's Love. "Saya jelas bukan penulis lagu pertama yang menyamakan jatuh cinta atau putus cinta dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, saya juga bukan yang terakhir," kata Sting membicarakan lagu terbarunya seperti dikutip dari laman Ultimate Classic Rock, Sabtu (4/9/2021).

"Kiasan gejala metaforis, diagnosis dan ketidakmampuan benar-benar semua cukup akrab untuk membuat kita masing-masing tersenyum sedih," imbuhnya.

Lagu-lagu dalam album The Bridge ditulis selama pandemi virus corona (Covid-19). Mantan pentolan The Police itu merenungkan tentang kehilangan pribadi, perpisahan, gangguan, penguncian, dan gejolak sosial dan politik yang luar biasa lewat lagunya.

Album ini akan dirilis dalam berbagai format, termasuk CD dan vinyl standar dan deluxe, album standar dan deluxe eksklusif Jepang dan di semua platform streaming. CD dan vinil mewah akan menampilkan beberapa lagu bonus seperti “Waters of Tyne,” “Captain Bateman's Basement” dan “(Sittin' On) The Dock of the Bay.”

Versi deluxe juga akan menyertakan DVD dengan wawancara dan percakapan track-by-track dengan Sting, serta video musik untuk "If It's Love" dan "Rushing Water."

Berikut daftar lagu The Bridge:

1. "Rushing Water"

2. "If It’s Love"

3. "The Book of Numbers"

4. "Loving You"

5. "Harmony Road"

6. "For Her Love"

7. "The Hills on the Border"

8. "Captain Bateman"

9. "The Bells of St. Thomas"

10. "The Bridge"

11. "Waters of Tyne" (Deluxe bonus track)

12. "Captain Bateman’s Basement" (Deluxe bonus track)

13. "(Sittin’ on) The Dock of the Bay" (Deluxe bonus track)

14. "I Guess the Lord Must Be in New York City" *(Japanese exclusive bonus track)