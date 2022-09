JAKARTA - Ratu Inggris, Elizabeth II menyusul kepergian Pangeran Philip. Sang Ratu dikabarkan telah meninggal dunia pada Kamis, 8 September 2022 di usia 96 tahun.

Ratu Elizabeth II kini sudah bersama untuk selamanya dan tak akan terpisahkan lagi.

Kepergian Philip dan Ratu Elizabeth menyimpan duka bagi banyak warga dunia. Namun di sela-sela duka, terselip fakta-fakta romantis yang rasanya harus diketahui semua orang.

Mereka adalah gambaran nyata dari pasangan setia sehidup dan semati.

Penasaran apa saja fakta menggemaskan dari dua insan yang mengikat janji suci pada 20 November 1947 silam? simak beberapa fakta menariknya.

1. Bersama Selamanya

Mengutip dari nowtolove.com.au, diyakini Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip akan dikuburkan berselebahan. Ya, jika diingat lagi, Philip sebelumnya dikebumikan di Royan Vault, Kaple St George, di halaman Kastil Windsor.

Namun itu hanya sementara dan jenazahnya bakal dipindahkan di samping mendiang Ratu Elizabeth. Mereka akan dimakamkan bersama di Kapel Memorial Raja George VI.

Di sana juga lah pasangan tersebut akan beristirahat untuk selamanya di sebelah orang tua Ratu Elizabeth II yakni Raja George VI dan Ibunya, serta adik perempuan bernama Putri Margaret.

2. Masih Terikat Hubungan Sepupu

Dunia Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip seakan sangat kecil. Bagaimana tidak, dua sejoli ini masih bersaudara.

Philip dan Elizabeth merupakan sepupu dalam garis kedua dari silsilah Raja Christian IX Denmark dan sepupu ketiga mellaui nenek buyut mereka, Ratu Victoria

3. Philip Selalu Memasak Makan Malam Untuk Keluarga Saat Elizabeth Sibuk

Berdasarkan tulisan Ingrid Seward dalam My Husband and I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage, Pangeran Philip selalu memasak makan malam untuk empat anaknya. Mereka adalah Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward.

Rutinitas ini terjadi saat Ratu Elizabeth sedang sibuk bertugas. Tak hanya makan malam, Pangeran Philip juga gemar membuatkan satapan untuk sang ratu seperti telur dadar, telur orak-arik, maupun haddock asap.

4. Nama Panggilan Menggemaskan Untuk Ratu Elizabeth Pangeran Philip punya panggilan istimewa untuk istri tercinta, antara lain 'Cabbage' atau kubis, 'Sayang', dan 'lilibet. Mungkin terdengar unik mengapa Philip memanggil Elizabeth dengan sebutan 'Kubis'. Istilah ini sendiri diduga berasal dari bahasa Prancis yakni 'Mon Petit Chou' yang berarti 'Sayangku'. Lalu diterjemahkan kembali menjadi 'my little cabbage' dalam bahasa Inggris atau 'kubis kecilku'. 5. Ditakdirkan Untuk Bersama Dua sejoli Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth pertama kali bertemu pada tahun 1934. Kala itu mereka menghadiri pernikahan paman sang ratu yang tidak lain adalah Pangeran George, Duke of Kent dengan Putri Marina asal Yunani dan Denmark. Elizabeth baru berusia delapan tahun ketika bertemu Philip. Sementara Philip lima tahun lebih tua darinya yakni 13 tahun. Diduga benih-benih ketertarikan sudah mulai timbul antara mereka. Tiga tahun berselang, Philip dan Elizabeth bertemu kembali dan mulai sering menulis surat untuk satu sama lain lantaran Philip harus pergi ke militer. Elizabeth kabarnya hanya bisa bertemu Pangeran Philip ketika pria itu sedang cuti. Itu pun tak sering, melainkan dua kali dalam tiga tahun. 6. Surat Romantis Elizabeth Tentang Pangeran Philip Ketika Ratu ELizabeth sedang berbulan madu dengan Pangeran Philip di Broadlands Mountbatten estate, Hampshire, dia sempat menuliskan surat untuk orangtuanya. "Saya hanya berharap bahwa saya dapat membesarkan anak-anak saya dalam suasana cinta dan keadilan yang bahagia di mana Margaret dan saya dibesarkan," kata Elizabeth. Tak hanya sekedar itu, Ratu Elizabeth juga memuji Philip begitu luar biasa. Di matanya, Philip adalah sesosok malaikat. "Kami berperilaku seolah-olah kami telah saling memiliki selama bertahun-tahun! Philip adalah malaikat—dia sangat baik. dan bijaksana," lanjutnya.