JAKARTA - Dewi Lestari atau yang akrab dipanggil Dee ikhlas akan kepergian sang suami, Reza Gunawan. Unggahan di akun Instagramnya, terlihat ucapan ketegaran Dewi merelakan kepergian Reza Gunawan.

“I am home. I am free, in the here, and in the now,” tulis Dee, dalam keterangan foto di Instagram pribadinya @deelestari, Rabu (7/9/2022).

Dee menceritakan keadaan rumahnya yang sepi, setelah ditinggal pergi selamanya oleh sang suami tercinta. Namun, kenangan, ilmu yang diberikan, serta prinsip yang diajarkan akan selalu bersamanya.

“Fisiknya tak lagi di sini, tetapi kenangan tentangnya, cinta yang ia pencarian, ilmu yang ia ajarkan, prinsip yang ia junjung, dan segala sentuhan penyembuhan yang telah ia bagikan, akan selalu bersama dengan kita,” kata Dee.

Dewi Lestari lantas mengucapkan terima kasih kepada semua rekannya yang memberikan doa baik, dukungan, serta kasih sayang yang tercurah untuk Reza Gunawan.

“Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa baik dari kawan semua. Kami sungguh terharu melihat betapa banyak dan luas kasih sayang yang tercurah kepada Reza,” tutur Dee.

“Mohon maaf pula jika ada kesalahan Almarhum, baik yang disengaja maupun tidak. Kami sekeluarga hanya dapat mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,” tambahnya.

Penulis Supernova itu juga menyatakan sesuatu yang berbentuk akan berubah. Ia juga berharap kebaikan yang diberikan semasa hidupnya dapat mendekatkan Reza kepada kebebasan sempurna. “Sabbo Sankhara Anicca. Segala sesuatu yang terbentuk akan selalu berubah dan tidaklah kekal. Semoga kebajikan dan karma baik Reza semasa hidup dapat mendekatkannya kepada kebebasan sempurna,” tandasnya. Diketahui, Reza Gunawan telah berpulang ke di usia 46 tahun.