SUAMI dari penulis buku Dewi Lestari, Reza Gunawan, telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 6 September 2022 kemarin. Dua minggu kepergian Reza Gunawan, Dewi Lestari rupanya masih berusaha untuk menata hidupnya kembali.

Melalui akun Instagramnya, pelantun Malaikat Juga Tahu ini tampak mencurahkan perasaan hatinya yang kini harus menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Bahkan ia mulai kebingungan untuk menggantikan peran suaminya sebagai sosok yang selalu menjadi guru sekaligus pemecah masalah bagi semua persoalan yang mereka hadapi.

"Kuharap Cukup. Siapa yang kini mengiringi Atisha bernyanyi, mengajaknya tanding catur, bermain board game, mencarikannya berbagai program belajar yang menantang?," ungkap Dee Lestari membuka tulisannya yang ditujukannya untuk mendiang suami.

"Siapa yang kini melatih Keenan bermusik dengan tekun, mencarikan akses ke berbagai kursus, menyusunkan sistem untuknya belajar?," sambungnya.

"Siapa yang memandu kami urusan teknologi, gawai, kesehatan fisik dan batin? Dari mana kami bisa mendapatkan nasihat dan analisis jitu untuk hampir semua persoalan? You left me a very big shoe to fill, my dear," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Dee Lestari ini menegaskan bahwa sampai kapanpun tak akan ada yang mampu menggantikan posisi Reza.

"Peranmu tak tergantikan. Sekeras-kerasnya aku mencoba, tetap tidak akan menyamai fungsi dan posisimu. Aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu," paparnya.

"Meski demikian, sebaik-baiknya aku akan berusaha mengisi celah yang ada, dengan segala kelebihan dan kekuranganku, memberi warna baru pada keluarga kecil kita. Pasti tak sama, dan tak akan pernah lagi sama. Namun, kuharap daya upayaku akan cukup," lanjutnya. Kini, di dua minggu kepergian kakak kandung Sharena Delon itu, Dewi Lestari mengaku masih mencoba untuk beradaptasi. Bahkan, kini dirinya merasa sangat merindukan sosok pria yang memberinya seorang anak perempuan tersebut. "Saat ini kami masih tertatih beradaptasi dengan hari-hari tanpamu. Meskipun kami meraba-raba dan tersandung, kami akan terus berjalan, mengetahui bahwa kamu akan hidup di hati kami, di tempat paling istimewa yang tak tergantikan. Kami sangat merindukanmu," tandasnya.