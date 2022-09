SEOUL - tvN merilis poster resmi drama baru mereka, The Queen’s Umbrella, pada 31 Agustus 2022. Dalam poster pertama, Kim Hye Soo sang pemeran utama tampil karismatik dalam balutan hanbok dan tata rambut ala ratu era Joseon.

Sementara pada poster kedua, dia terlihat berdiri di halaman istana kerajaan sambil memegang payung. Di tengah derasnya hujan, dia terlihat memayungi sang pangeran yang berdiri di hadapannya.

Mengutip Soompi, Kamis (1/9/2022), Kim Hye Soo berperan sebagai Im Hwa Ryung, seorang ratu era Joseon yang kehilangan martabatnya karena sang anak bermasalah. Meski hidupnya penuh dengan tantangan, sang ratu bertahan demi anak-anaknya.

Selain Kim Hye Soo, drama The Queen’s Umbrella juga dibintangi sederet aktor ternama Korea lainnya, seperti Choi Won Young, Kim Eui Sung, Chani SF9, Moon Sang Min, Kim Ga Eun, Yoo Seon Ho, Kim Min Ki, dan Yoon Sang Hyun.

Rencananya, tvN akan menayangkan drama The Queen's Umbrella, pada Oktober 2022.*

