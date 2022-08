HOLLYWOOD - Deretan aktor Hollywood ogah punya media sosial cukup menarik untuk diulas. Ada yang mengaku gaptek, menjaga privasi, hingga mengutamakan kesehatan mental menjadi alasan mereka ogah membuka akun media sosial. Penasaran siapa saja aktor Hollywood yang ogah punya media sosial? Simak ulasan Okezone berikut ini.

KRISTEN STEWART

Aktor Hollywood pertama yang masuk dalam daftar ini adalah Kristen Stewart. Hingga kini, dia tidak menggunakan platform media sosial (medsos) manapun. Dia menilai, ada banyak hal lebih baik dan produktif yang bisa dilakukan ketimbang main medsos.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Kristen Stewart/Marie Claire)

“Banyak yang bilang aku terlalu kolot. Tapi entahlah. Bagiku, lebih baik melakukan hal lain, karena bermain medsos terlalu menghabiskan waktu,” ujarnya dalam wawancara dengan NBC News, pada 2016.

BENEDICT CUMBERBATCH

Aktor Doctor Strange ini tegas menolak untuk membuka akun medsos. “Aku tidak boleh punya medsos karena itu akan menjadi bencana. Aku tak boleh mengunggah apapun demi diri sendiri,” tuturnya kepada People, pada 2016.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Benedict Cumberbatch/Interview Magazine)

Dia menambahkan, “Aku bisa menggila dan mengatakan hal tak masuk akal di medsos. Jadi lebih baik aku menghabiskan energiku dengan melakukan apa yang membuat orang-orang mengenalku, yaitu pekerjaanku.”

EMILY BLUNT

Aktris Emily Blunt mengungkapkan, alasannya tidak menggunakan media sosial karena tidak cocok dengan kepribadiannya. “Aku seperti dinosaurus jika menggunakan media sosial. Itu tidak cocok untukku,” ungkapnya kepada Vulture, pada 2015.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Emily Blunt/The Times)

Selain alasan pribadi tersebut, sang aktris menilai, media sosial akan berdampak pada kariernya. “Sebagai aktris, aku harus meyakinkan orang bahwa aku adalah orang lain. Jika aku terlalu banyak mengungkapkan diriku ke publik, maka bertentangan dengan pekerjaanku,” katanya.

BRAD PITT

Saat diwawancara E! News pada 2019, aktor Fight Club tersebut memastikan tidak akan pernah membuka akun media sosial. “Tidak, hal itu tidak akan pernah terjadi,” tuturnya kala itu.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Brad Pitt/GQ)

Pitt menambahkan, “Seharusnya, aku tidak mengatakan ‘tidak akan pernah’. Tapi begini, hidupku menyenangkan tanpa media sosial dan sejauh ini aku tidak melihat ada keuntungan untuk menggunakannya.”

SANDRA BULLOCK

Aktor Hollywood yang ogah punya media sosial selanjutnya adalah Sandra Bullock. Meski mengaku tidak tertarik membuka akun medsos, namun dia mengetahui bagaimana platform tersebut bekerja.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Sandra Bullock/Glamour)

“Aku bukan orang yang cuek terhadap tren yang ada di luar sana. Aku hanya malas menggunakannya. Aku harus tahu agar bisa mengawasi anak-anakku jika mereka menggunakannya suatu hari nanti. Aku tak mau terlalu naif,” ujarnya kepada InStyle, pada 2018.

ROBERT PATTINSON

Seiring usia, aktor The Batman ini tak merasa membutuhkan media sosial. Dalam wawancaranya dengan The New York Times, pada 2019, mantan kekasih Kristen Stewart ini mengaku terlalu tua untuk menggunakan medsos.

“Well, aku rasa, aku terlalu tua dan membosankan untuk menggunakan medsos. Lagipula, tak ada yang bisa aku pamerkan karena tubuhku hanya berotot selama 2 minggu dalam setahun,” kata sang aktor berseloroh.

DANIEL RADCLIFFE

Aktor Harry Potter ini memutuskan tidak menggunakan media sosial demi kesehatan mentalnya. Dia menilai, mungkin platform medsos seperti Twitter cocok untuk beberapa orang, namun tidak dirinya.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Daniel Radcliffe/Icon Magazine)

Pada 2020, dia sempat dirumorkan positif COVID-19. Ternyata, orang-orang yang menyebarkan rumor itu melakukan hal tersebut karena menilai, Daniel Radcliffe tak punya pengikut yang akan ‘membelanya’ di media sosial.

EDDIE MURPHY

Komedian 61 tahun ini mengaku, tak ingin hidup dalam tekanan dan mengikuti ekspektasi orang lain karena media sosial. Alasan itulah yang membuatnya ogah memiliki akun media sosial.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Eddie Murphy/WSJ Magazine)

“Aku tak perlu berinteraksi dengan penggemarku dengan mengunggah sesuatu di Twitter dan bilang aku sedang makan strawberry. Aku tak ingin hidup berdasarkan ekspektasi siapapun,” tuturnya kepada The Hollywood Reporter, pada 2016.

KATE WINSLET

Dalam wawancaranya dengan Vogue pada 2017, aktris Titanic ini mengungkapkan alasannya tak menggunakan media sosial. Dia menilai, medsos berpotensi memberi dampak buruk terhadap cara pandang generasi muda terhadap diri sendiri.

Aktor Hollywood ogah punya media sosial. (Foto: Kate Winslet/Vanity Fair)

“Setiap hari mereka disuguhkan konten tentang pengalaman dan pencapaian orang lain yang tak bisa mereka raih. Mereka hanya melihat kehidupan sempurna dan menarik milik orang lain dan lupa menikmati hidup,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kate Winslet menilai, medsos membatasi privasi seseorang dan membatasi interaksi manusia secara langsung. “Apa yang terjadi dengan persahabatan berdasarkan obrolan dan berbagi pengalaman secara LANGSUNG dan nyata. Ini membuatku sedih.”*

