LOS ANGELES - Benedict Cumberbatch akan vakum sementara waktu dari dunia akting setelah membintangi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dia mengaku, sudah mulai mengurangi kesibukannya di dunia hiburan.

“Aku rasa akan sangat menyenangkan beristirahat sejenak,” ujar sang aktor dalam wawancaranya dengan IGN, seperti dikutip pada Minggu (8/5/2022).

Keinginan vakum, sebenarnya sudah diungkapkan Benedict saat diwawancara kolumnis Daily Mail, Baz Bamigboye, pada pertengahan Desember 2021. Kala itu, dia mengaku, ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

“Aku punya tiga anak yang masih kecil-kecil. Aku akan bersama mereka untuk sementara waktu hingga mereka cukup besar untuk kembali aku tinggal syuting,” ujar aktor 45 tahun tersebut.

Keputusan rehat dirasa tepat oleh sang aktor mengingat Marvel Studios juga tengah mempersiapkan perilisan film baru MCU, dari Thor: Love and Thunder dilanjutkan dengan Black Panther: Wakanda Forever.

BACA JUGA: Karena Isu LGBT, Doctor Strange 2 Juga Batal Tayang di Brunei



Selanjutnya ada film The Marvels, Guardians of the Galaxy 3, dan Ant-Man and the Wasp: Quintumnia. Dengan begitu, tampaknya membutuhkan waktu untuk para superhero MCU ini untuk ‘reuni’ kembali.

Sementara itu, Benedict Cumberbatch kembali menjadi aktor utama dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness bersama Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), dan Xochitl Gomez (America Chavez)

Bersama keempat aktor di atas turut bergabung Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West), Hayley Atwell (Captain Carter), dan Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X).*

BACA JUGA: Amber Heard Klaim Johnny Depp Memasukkan Botol Alkohol ke Kemaluannya