SEOUL - Drama Extraordinary Attorney Woo mengalami penurunan rating nasional di pekan terakhir penayangannya. Meski begitu, menurut Soompi, rating drama arahan sutradara Yoo In Sik tersebut masih cukup baik secara regional.

Nielsen Korea mencatat, episode 15 yang tayang pada 17 Agustus 2022 membukukan rating nasional di angka 13,77 persen. Angka itu turun sekitar 1 persen dibandingkan pekan lalu yang berada di angka 14,64 persen.

Sedangkan di kawasan Seoul, drama yang dibintangi Park Eun Bin dan Kang Tae Oh itu masih berada di rating 15,5 persen. Meski terjadi penurunan, namun Extraordinary Attorney Woo masih menjadi pemimpin rating di platform TV kabel.

Pasalnya, Adamas yang tayang di tvN masih berada di kisaran rating 2,86 persen di episode 7 yang tayang pada 17 Agustus 2022. Angka itu sebenarnya naik tipis dibandingkan pekan lalu sebesar 2,85 persen.

Capaian Extraordinary Attorney Woo itu juga tak bisa dikejar oleh drama If You Wish Upon Me yang ditayangkan oleh stasiun TV nasional, KBS 2TV. Drama itu membukukan rating 2,2 persen pada episode 3, turun dibandingkan minggu lalu sebesar 3 persen.*

