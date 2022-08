JAKARTA - Artis Marshanda kembali ke dunia akting setelah kurang lebih 4 tahun vakum. Mantan istri Ben Kasyafani itu didapuk sebagai pemeran utama dalam film 'Gendut Siapa Takut?'.

"Karena aku memang mencintai akting ya, maksudnya, bukan hanya sekedar bermain-main saja. Aku take it very, i don't take it like me. Jadi, bersyukur sekali," ujar Marshanda di Epicentrum XXI, Selasa (16/8/2022).

4 Tahun Vakum, Marshanda Comeback Main Film Gendut Siapa Takut?. (Foto: Marshanda/Okezone).

Vakum bertahun-tahun dari dunia perfilman, tentu saat berperan dalam film komedi-romantis tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya.

"Kalau ada challenge sih yang pasti, sebuah adegan atau bagaimana aku bisa membentuk karakter atau men-deliver sebuah scene yang seperti yang dibutuhkan," Ujar Marshanda.

Dia menambahkan,"Bukan yang aku mau, atau aku create, tapi yang dibutuhkan sutradara dan ceritanya, 'mau gue tuh seperti ini".

Sebagai informasi, film 'Gendut Siapa Takut?' ini disutradarai oleh Pritagita Arianegara. Diketahui, ceritanya adaptasi dari novel yang berjudul sama karya dari Alnira.

Film ini berkisah tentang Moza Aphrodite (Marshanda), seorang penulis novel roman yang selalu berkhayal tentang pangeran impiannya. Moza yang bertubuh gemuk sangat percaya diri dengan penampilannya. Suatu ketika, dia dihadapkan dengan pilihan cinta yang sulit. Antara Nares (Wafda Saifan Lubis), teman masa kecil yang paling dibenci atau Dafi (Marthino Lio), sutradara terkenal dan tampan seperti yang digambarkan dalam novel-novelnya. Selain Marshanda, Wafda Saifan Lubis, dan Marthino Lio, Gendut Siapa Takut?! juga dibintangi oleh Cut Mini, Tora Sudiro, Jihane Almira, Dea Panendra, dan Omara Esteghlal. Film Gendut Siapa Takut?! akan hadir di bioskop Tanah Air pada 22 September 2022. Sekedar mengingatkan, Marshanda terakhir kali main film 4 tahun silam, tepatnya tahun 2018. Saat itu dia membintangi film "The Secret: Suster Ngesot Urban Legend".