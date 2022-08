ARTIS Marshanda kembali membuat publik heboh lewat unggahan terbarunya di Instagram. Pasalnya belum lama ini, wanita yang akrab di sapa Caca itu memamerkan foto genggaman tangan.

Dalam unggahannya, Marshanda seperti terlihat tengah menggenggam tangan seseorang. Bahkan, ia juga menuliskan tanggal hari esok, yakni 16 Agustus 2022.

“To have and to hold (untuk memiliki dan menggenggam), 16.08.22,” tulis Marshanda dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (15/8/2022).

Sayangnya, mantan istri Ben Kasyafani itu tak membocorkan identitas tangan seseorang yang digenggamnya. Namun, netizen memastikan itu adalah sosok laki-laki.

Alhasil, unggahan Marshanda itu mengundang reaksi para netizen. Banyak warganet menduga sosok itu adalah kekasih barunya.

“Spill orangnya dong kak Caca,” kata akun @ririn_*****.

“Semoga langgeng,” tulis akun @liza*****.

“Tag dong kak IG-nya,” kata akun @nasva****. Sementara itu, Marshanda sendiri tak pernah terdengar hubungan asmaranya sejak putus dari Egi John. Lelaki yang ia pacari setelah cerai dari Ben Kasyafani. Ibu satu anak itu seolah rapat menutup jalinan asmaranya ke hadapan publik. Namun, warganet berharap sosok di unggahan Marshanda itu benar-benar kekasih baru bintang sinetron Bidadari itu.