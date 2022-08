EMPAT orang finalis di ajang The Voice All Stars dinyatakan lolos dan masuk ke babak Grand Final. Keempat finalis dinyatakan lolos ke Grand Final The Voice All Stars, yaitu Jean (Medan) Jogi (Medan) Jeqlien (Makassar) dan Chiko (Jakarta).Â

Meski telah menjadi grand finalis, hanya ada tiga orang yang akan berhasil masuk ke babak final The Voice All Stars. Untuk itu, berbagai persiapan telah dilakukan menjelang grand final yang akan digelar pada Jumat (19/8/2022). Mulai dari mempersiapkan mental hingga istirahat yang cukup menjadi salah satu persiapan yang harus dilakukan dengan matang.Â

"Persiapan aku lirik, mental jaga suara supaya nggak diforsir latihannya. Kalau aku sendiri yang pasti pertama itu hafal lirik, apalagi kelemahan aku hapal lirik, susah banget ngapalin lirik itu," kata Jean saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Senin (15/8/2022).

Senada dengan Jean, Jeqlien juga merasa bahwa persiapan menghafal lirik dan istirahat sangat lah penting.

"Tidur deh istirahat yang cukup, sama lebih ke lirik juga. Hafal nggak ya, hafal nggak ya, kayak gitu. Belum lagi kayak improvisasi misalnya kayak abis setelah coaching kan banyak pr tuh abis itu udah tuh begadang, kepikiran gitu gitu lah," papar Jeqlien.

Sementara itu, berbeda dengan Chiko pria asal Jakarta ini lebih mementingkan kualitas suara.

"Cuma kalau aku lebih ke suara sih, contohnya jaga tidur karena bagi penyanyi itu paling penting untuk menjaga. Intinya lakuin yang terbaik aja," tambah Chiko.

Jogi menambahkan bahwa seorang penyanyi juga merupakan atlet, yaitu atlet kita suara. Untuk itu ia Jogi juga merasa bahwa tidur secukupnya bisa mempengaruhi kualitas suara selain makanan yang juga dijaga. "Ibaratnya kita ini kerja sebagai atlet tapi atlet pita suara, jadi ibarat kata suara kita udah dipake full seharian nyanyi, kita harus istirahatin dulu biar dia ada jam tidurnya gitu lah buat refresh suara," pungkas Jogi. Selain itu, Jogi juga merasa harus mempersiapkan mental. Jika memang nantinya tidak keluar sebagai juara. "Jadi siapapun nanti pemenangnya kita udah harus siap kalaupun kita bukan pemenang nya kita harus siap untuk berkarya di panggung sebenarnya," pungkas Jogi.