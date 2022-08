JAKARTA - Rafi Galsa mewujudkan mimpinya untuk duet dengan Virzha yang hadir bersama Dewa 19 di The Voice All Stars GTV malam ini, Jumat (12/8/2022). Dikenal sebagai anak band, Rafi menunjukkan kebolehannya bernyanyi lagu band legendaris tersebut.

Virzha dan Rafi menyanyikan lagu 'Pangeran Cinta'. Suara powerful mereka saling bersahutan dan membuat suasana panggung The Voice All Stars malam ini memanas.

Rafi yang mengenakan setelan baju putih mampu menampilkan aura rockstarnya ketika disandingkan dengan Virzha sebagai vokalis Dewa 19.

Robby Purba kemudian menanyakan pendapat Ahmad Dhani sang punggawa Dewa 19. Apakah penampilan Raffi mampu memuaskannya.

"Mas Dhani, kalau Mas Anang kan biasanya 'aku sih yes', kalau Mas gimana?"

"Yes juga lah," ungkap Dhani singkat.

Rafi pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa berduet dengan Virzha. Jebolan The Voice Kids Indonesia ini mengucapkan terima kasih karena impiannya bisa terealisasi malam ini.

"Senang banget ini kesempatan yang sangat langka buat aku. Terima kasih The Voice mewujudkan mimpi aku," ungkapnya.

Kompetisi di panggung The Voice All Stars semakin memanas menuju grand final. 8 peserta berusaha menampilkan yang terbaik malam ini demi menjadi the star of all stars di panggung megah GTV.

Para peserta tersebut antara lain Shafira dan Rafi Galsa (Tim VidiNino), Shasa dan Putri Gita (Tim Titi), Ava dan Derry (Tim Armand), serta Tim Isyana yang diwakili Izat dan Maruli.