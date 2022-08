JAKARTA – Setelah melewati berbagai babak kompetitif di panggung The Voice All Stars, dari mulai Blind Audition, Knockouts, Live Rounds, hingga Grand Final, akhirnya Jogi, bintang muda berbakat asal Medan keluar sebagai the winner of The Voice All Stars.

Jogi berhasil meraih kemenangan setelah berkompetisi sengit dengan Chiko asal Jakarta, Ava asal Bali, Izat asal Baubau, Shasa asal Pekanbaru, Jaqlien asal Makassar, Shafira asal Surabaya serta Jean, bintang muda yang juga berasal dari Medan di babak Grand Final.Â

Sepanjang kompetisi The Voice All Stars sendiri, Jogi sudah seringkali mendapatkan standing ovation dan pujian panjang dari Armand Maulana, Titi DJ, Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano dan Nino Kayam. Sangatlah pantas jika Jogi disebut memiliki skill set lengkap sebagai penyanyi bintang muda berbakat.

Skill vokal keren, penghayatan yang selalu membawa kita masuk ke dalam lagu dilengkapi dengan stage act energik menyentuh hati, membuat setiap penampilan dari Jogi begitu memorable dan tidak mudah untuk dilupakan.Â

Di panggung Grand Final kali ini, Jogi berhasil menyanyikan lagu Bendera yang dipopulerkan oleh band Coklat dengan begitu sempurna. Armand Maulana, Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano, Nino Kayam dan khususnya Titi DJ sebagai Coach dari Jogi langsung memberikan standing ovation.

BACA JUGA:Â Duet Chiko dan Raisa di Panggung The Voice All Stars Bikin Titi DJ Nangis

BACA JUGA:Â Kata MUI Soal Aksi Pesulap Merah Bongkar Praktik Perdukunan

Para coach terkagum–kagum atas performance yang ditampilkan Jogi di atas panggung. “Jogi menampilkan sesuatu yang membuat kita semua “Woah, Jogi, you’re on fire!” ujar Coach Titi bangga pada 19 Agustus silam. Pujian senada dilontarkan coach Isyana Sarasvati.“Aku merinding banget sih. Menurut aku, ini aransemen terbaik dari lagu ini. Kita enggak dikasih napas. Der! Der! Der! Duak! Semua tonjokan–tonjokan” itu semuanya dapat. Sudah deh aku speechless. Keren banget,” katanya. Sebagai The Winner of The Voice All Stars, Jogi berhak membawa pulang trophy kemenangan serta hadiah berupa mobil SUV mewah. Selamat ya Jogi, kamu telah berhasil menjadi the star of all stars! Nantikan kembalinya program The Voice Indonesia hanya di GTV. Siapa tahu kamu bisa menjadi bintang selanjutnya! Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik.* BACA JUGA: Farel Prayoga Ogah Pindah ke Jakarta, Ini Alasannya BACA JUGA: Tampil di Amazing GTV Love Jember, Farel Prayoga Trending di YouTube