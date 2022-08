JAKARTA - Deretan 7 kisah drama Korea tentang polisi yang plot twist menarik untuk diulas. Drama Korea tak hanya mampu menyuguhkan tontonan menarik dengan genre drama cinta. Film aksi yang mengisahkan tentang kepolisian juga menjadi salah satu tontonan menarik bagi para pecinta drakor.

Plot twist atau alur yang tidak disangka-sangan bisa dirasakan oleh penonton. Ini menjadi salah satu daya tarik dari drama dengan tema dunia kepolisian. Terlebih, biasanya drakor tersebut juga ikut menyuguhkan beragam adegan-adegan menegangkan yang tentunya dapat memicu adrenalin penonton.

Berikut 7 kisah drama Korea tentang polisi yang plot twist yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Bad and Crazy (2021)

Dibintangi Lee Dong Wook, drakor Bad and Crazy menceritakan sosok Soo Yeol yang menjalani kehidupannya sebagai seorang detektif polisi matrealistis. Namun, perlahan sifat matrealistisnya berubah dan dirinya justru menjadi pahlawan yang melawan adanya kasus korupsi polisi.

Di setiap episodenya memiliki alur cerita dan teka-teki yang susah ditebak. Apalagi, saat di akhir episode menyuguhkan cerita yang tidak bisa diprediksi oleh penonton.

2. Beyond Evil (2021)





Drama yang bergenre thriller psikologi tayang pada awal Februari 2021. Beyond Evil dibintangi Shin Ha Kyun dan Yeo Jin Goo ini tayang sejumlah 16 episode. Drama ini memborong banyak penghargaan di Baeksang Arts Awards. Di antaranya penghargaan Best Actor yang dimenangkan oleh Shin Ha Kyun, Best Screenplay, dan Best Drama.

Beyond Evil menceritakan tentang mantan detektif hebat bernama Lee Dong Sik (Shin Ha Kyun). Lee Dong Sik harus turun jabatan dan ditugaskan di Kantor Polisi Manyang yang terletak di bagian barat Provinsi Gyeonggi.

Lee Dong Sik merasa bosan dengan pekerjaannya karena kota yang ditempatinya itu kecil dan sangat sepi. Namun, hidup Lee Dong Sik kemudian berubah saat kedatangan detektif bernama Han Joo Won (Yeo Jin Goo). Lalu di episode terakhirnya, membuat penonton bertanya-tanya.

3. Mouse (2021)





Drama yang dibintangi oleh Lee Seung Gi ini membuat penontok terkejut dan tidak menyangka memiliki alur plot twsit di setiap episodenya. Drama yang tayang pada tahun 2021 menyuguhkan dunia kepolisian yang berbalut pembunuhan dan psikopat.

Drama ini berkisah tentang seorang polisi yang menggali kebenaran di balik perilaku keji seorang psikopat. Di lain pihak, Daniel Lee, seorang profesor di Inggris merilis hasil penelitiannya yang mengatakan, gen psikopat bisa dideteksi sejak janin masih berada di dalam rahim.

Psikopat itu punya kekhasan dalam membunuh. Dia selalu memenggal kepala setiap korbannya. Sebelum tertangkap, Head Hunter sempat menghabisi satu keluarga yang ingin berkemah di sebuah area camping keluarga.

Head Hunter membunuh dan memenggal kepala kedua orangtua dan melukai anak tertua keluarga tersebut. Go Mu Chi, anak bungsu dalam keluarga itu trauma melihat aksi pembunuhan orangtuanya. Adapun psikopat ini memiliki anak bernama Ba Reum yang diperankan oleh Lee Seung Gi.

4. Two Cops (2017)





Berbeda dengan drama di atas, Two Cops yang ditayangkan stasiun televisi MBC ini berbalut komedi tentang dunia kepolisian. Drama ini dibintangi oleh Jo Jung Suk, Hyeri dan Kim Seon Ho. Drama yang memiliki 16 episode ini bercerita tentang dunia detektif kepolisian.

Cerita bermula dari pembunahan rekan Cha Dong Tak yang juga merupakan detektif, ia menangkap Gong Soo Chang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut, namun dalam perjalanan menuju kantor polisi, tepatnya di sebuah jembatan, mereka dicegat dan diserang oleh segerombolan geng bermotor. Menariknya, drama ini menyuguhkan beberapa adegan lucu dan bromance yang membuat para penonton bisa tertawa. Serta ada cerita plot twist yang membuat penonton terheran.

5. Rookie Cops (2022)

Rookie Cops mengusung tema kepolisian dengan lebih segar. Bunda akan mengikuti perjalanan para murid di akademi kepolisian dan bagaimana mereka tumbuh dewasa.

Drama Korea ini mengambil latar tempat Korean National Police University (KNPU), salah satu kampus kepolisian paling eksklusif di Negeri Ginseng. Menariknya, Rookie Cops menjadi drama Korea pertama untuk Kang Daniel. Drama ini memiliki alur yang ringan, dan ada beberapa episode menyuguhkan cerita plot twist.

6. Police University (2022)





Drama yang dimainkan oleh Jin Young dan Krystal ini menarik untuk ditonton. Drama ini berkisah tentang kehidupan akademi kepolisian di National Police University. Yoo Dong Man (Cha Tae Hyun) adalah kepala investigasi yang telah bekerja di bidang pembunuhan dan kejahatan siber selama 20 tahun.

Di sana, ia bertemu dengan mantan hacker bernama Kang Seon Ho (Jung Jin Young) dan mahasiswi pandai bernama Oh Kang Hee (Krystal Jung). Serial ini akan menampilkan kehidupan di akademi kepolisian dan hubungan antara para kepala polisi dan mahasiswa.

7. You're All Surrounded (2014)

Tokoh polisi di You're All Surrounded diperankan oleh aktor tampan Lee Seung Gi. Ia berperan sebagai Kim Ji Yong, bocah cerdas yang menjadi polisi usai sang Bunda terbunuh.

Ia mengganti nama menjadi Eun Dae Gu dan bekerja di kantor polisi Gangnam. Di sana, ia bertemu dengan para polisi yang menjadi partnernya yaitu Eo Soo Sun (Go Ara), Park Tae Il (Ahn Jae Hyun), dan Ji Kook (Park Jung Min).

(RIN)