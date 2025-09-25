Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo

SEOUL - Aktor Kim Ji Hun berpotensi adu akting dengan aktris veteran Kim Hye Soo dalam drama thriller terbaru Coupang Play, The Affair is Not the Problem Right Now.

Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor, BIGPICTURE, pada 24 September 2025. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi itu dikutip dari EDaily, pada Kamis (25/9/2025).

Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo. (Foto: Netflix)

Drama The Affair is Not the Problem Right Now berkisah tentang seorang perempuan yang berusaha mengungkap perselingkuhan suaminya. Namun dalam perjalanannya, dia harus menyaksikan sebuah insiden mengerikan.

Karakter perempuan tersebut, menurut Soompi, kabarnya ditawarkan kepada aktris Kim Hye Soo. Sementara karakter suami yang berselingkuh akan diserahkan kepada Kim Ji Hun.

Menariknya, proyek ini dikembangkan oleh First Man Studio, rumah produksi yang didirikan sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk, pada 2022. Tak hanya itu, Lee Chang Hee dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut.