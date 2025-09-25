Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |05:30 WIB
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo. (Foto: Instagram/@jiraishin99)
A
A
A

SEOUL - Aktor Kim Ji Hun berpotensi adu akting dengan aktris veteran Kim Hye Soo dalam drama thriller terbaru Coupang Play, The Affair is Not the Problem Right Now

Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor, BIGPICTURE, pada 24 September 2025. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi itu dikutip dari EDaily, pada Kamis (25/9/2025). 

Kim Hye Soo Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara The Uncanny Counter
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo. (Foto: Netflix)

Drama The Affair is Not the Problem Right Now berkisah tentang seorang perempuan yang berusaha mengungkap perselingkuhan suaminya. Namun dalam perjalanannya, dia harus menyaksikan sebuah insiden mengerikan.

Karakter perempuan tersebut, menurut Soompi, kabarnya ditawarkan kepada aktris Kim Hye Soo. Sementara karakter suami yang berselingkuh akan diserahkan kepada Kim Ji Hun. 

Menariknya, proyek ini dikembangkan oleh First Man Studio, rumah produksi yang didirikan sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk, pada 2022. Tak hanya itu, Lee Chang Hee dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut.

Kim Ji Hun
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo. (Foto: BIGPICTURE)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement