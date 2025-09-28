Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Fantasi Baru Sutradara Crash Landing On You

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |22:30 WIB
Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Fantasi Baru Sutradara <i>Crash Landing On You</i>
Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Crash Landing On You. (Foto: DAZED)
A
A
A

SEOUL - Aktris Lee Se Young berpotensi adu akting dengan Choo Young Woo dalam drama romantis Long Vacation. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi sang aktris lewat keterangan resminya.

Long Vacation merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh Lee Se Young,” ujar Fantagio mewakili sang aktris seperti dikutip dari EDaily, pada Minggu (28/9/2025).

Mengusung genre romantis-fantasi, Long Vacation berkisah tentang Iblis nomor 3375 yang datang ke sebuah perkampungan di selatan Korea sebagai hadiah liburan dari penjaga neraka.

Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress
Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Crash Landing On You. (Foto: DAZED)

Di sana, dia bertemu dengan seorang manusia dan jatuh cinta. Namun jatuh cinta pada manusia bukan hal yang mudah baginya. Sebagai iblis, dia harus memahami emosi manusia sekaligus menerima cinta untuk pertama kalinya.

Soompi melaporkan, Lee Se Young digaet untuk berperan sebagai pemeran utama wanita dalam drama tersebut. Sementara Choo Young Woo akan menghidupkan lakon Iblis nomor 3375. 

Drama Long Vacation merupakan proyek arahan sutradara Crash Landing on You, Lee Jung Hyo. Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Jung Hyun Jung yang terkenal dengan karyanya, Lovestruck in the City.*

(SIS)

