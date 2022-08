JAKARTA - Konser Dream Theater di Solo menerapkan syarat utama vaksin untuk seluruh calon penonton. Pihak promotor pun bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan akan mendirikan sentra vaksinasi di area parkir a dan b Stadion Manahan Solo.

"Kita sediakan vaksin on side di venue jadi teman-teman bisa vaksin di venue," kata Founder Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi dikutip dari Instagram @rajawaliindonesia, Rabu (10/8/2022).

"Sentra vaksinasi bisa untuk masyarakat, ada 5.000 dosis kolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo," sambungnya.

Anas menegaskan bahwa syarat utama calon penonton yang bisa menyaksikan konser tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. "Besok itu memang wajib 2 kali vaksin," lanjut Anas.

Namun, bagi calon penonton yang tidak diperbolehkan vaksin karena mengidap penyakit tertentu bisa membawa surat dokter atau hasil tes Covid-19 terbaru.

"Atau beberapa teman yang tidak diperbolehkan vaksin dengan alasan kesehatan dan lain-lain bisa membawa surat dokter atau PCR," terang Anas.

"Jadi kita sefleksibel itu tapi seandainya tidak punya bukti apapun mohon maaf kita mengikuti regulasi pemerintah, kita tidak diperbolehkan masuk," lanjutnya.

Konser Dream Theater di Solo akan dimulai hari ini, Rabu (10/8/2022) pukul 20.00 WIB.

Rencananya grup musik progresif rock asal Amerika Serikat ini akan menjalani konser selama 2 jam dengan istirahat 30 menit setiap 1 jam.

Konser Dream Theater ini menjadi rangkaian turnya yang bertajuk The Top of The World Tour.