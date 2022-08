GRUP band progresif rock asal Amerika Serikat, Dream Theater, akan tampil dalam gelaran konser yang berlangsung di Lokasi Parkir A dan B, Stadion Manahan Solo hari ini, Rabu (10/8/2022). Konser tersebut diketahui merupakan rangkaian dari tur dunia John Petrucci dan kawan-kawan yang bertajuk Top Of The World Tour.

Personel Dream Theater pun dikabarkan telah tiba di Tanah Air sejak Selasa, 9 Agustus 2022 kemarin. Mereka lantas melakukan berbagai persiapan sebelum beraksi di depan puluhan ribu penggemar di Indonesia.

"Sampai tadi (di Solo) jam 08.00 WIB pagi setelah melakukan perjalanan 30 jam baru sampai Jakarta 23.00 WIB malam dan ke sini naik bis. Rombongan pertama kemarin," ujar Founder Rajawali Indonesia sekaligus promotor, Anas Syahrul Alimi, dikutip di lama Instagram @rajawaliindonesia, Rabu (10/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan konser Dream Theater kali ini akan disajikan dengan meriah. Pasalnya, konsep panggung ditata megah lengkap dengan cahaya lampu spektakuler.

"Konsep panggungnya nantinya ada backdrop LED ukuran besar. Ada juga LED kiri dan kanan. Kemudian mereka banyak menampilkan multimedia dan ilustrasi," kata Anas.

Diketahui, aksi panggung Dream Theater akan berlangsung selama 2 jam. Mereka akan memulai penampilannya pada pukul 20.00 WIB.

Tak hanya itu, Dream Theater juga berencana memberikan banyak kejutan untuk para penggemarnya di Indonesia.

"Ada sesuatu unik. Tunggu besok ada kejutan. Dream Theater tampil 2 jam beberapa lagu kita belum di info. Satu jam kemudian break 30 menit lalu satu jam lagi lanjut. Kita tunggu besok, banyak kejutan," lanjut Anas.

"Untuk local genuine-nya, Kita masih diskusikan dengan pihak Dream Theater saat ini belum bisa dibocorkan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Dream Theater kembali menggelar konser di Tanah Air dalam rangkaian turnya yang bertajuk The Top of The World Tour. Setelah konser di Solo, Dream Theater akan melanjutkan konsernya di Jepang.

Tiket konser Dream Theater di Solo dibandrol dengan harga Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta.

"Pembagian tiketnya di Festival 1 A di harga Rp 1 juta. Kemudian, di Festival 1 B itu seharga Rp 750.000. Berbeda lagi waktu on the spot," kata Tovic selaku promotor.

Sementara untuk on the spot Festival 1 A dengan harga Rp 1,5 juta dan on the spot Festival 1 B dengan harga Rp 1.5 juta.