JAKARTA - Grup band progressive metal, Dream Theater, siap mengakhiri rangkaian tur dunianya yang bertajuk 'Dream Theater (Last Stop On) Top Of The World Tour' di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Jum'at (12/5/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, suasana pintu masuk area konser Dream Theater sudah mulai dipadati calon penonton sejak siang hari.

Penonton yang hadir lebih dulu banyak yang hendak menukarkan tiket mereka dengan gelang khusus.

Selaiin itu, calon penonton disinyalir tak sabar menantikan aksi cadas band asal Amerika tersebut.

Ringgo misalnya, pria asal Jakarta ini tampak sabar mengantre ditengah ratusan penonton yang menunggu pintu masuk dibuka.

"Iya kemarin absen pas dia manggung di Solo, jadi baru sempat di sini dateng," katanya kepada awak media, Jum'at (12/5/2023).

"Penasaran sama live-nya DT, emang dari dulu mau nonton sih," sambungnya.

Seperti diketahui, James LaBrie dan kawan-kawan sendiri dijadwalkan naik panggung pada pukul 20.00 WIB malam ini.

Meski begitu, penyelenggara sudah membuka penukaran tiket pada pukul 10.00 WIB. Hal ini dilakukan guna mencegah antrean penonton yang mengular saat penukaran tiket berlangsung.*

