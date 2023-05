JAKARTA - Grup band progressive metal, Dream Theater, siap kembali mengguncang panggung Tanah Air tepatnya di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Jum'at (12/5/2023).

Diketahui, James LaBrie dan kawan-kawan dijadwalkan naik panggung pada pukul 20.00 WIB malam ini.

Meski begitu, penyelenggara sudah membuka penukaran tiket pada pukul 10.00 WIB. Hal ini dilakukan guna mencegah antrean penonton yang mengular saat penukaran tiket berlangsung.

Kemudian, pintu masuk konser Dream Theater baru akan dibuka sekitar pukul 18.00 WIB.

Melalui Instagram resminya, Rajawali Indonesia selaku promotor konser Dream Theater di Jakarta kali ini menginformasikan adanya penambahan tiket.

"Bagi kamu yang belum juga dapet tiket Dream Theater [Last Stop On] “Top of The World Tour”? Tenang, masih ada tiket OTS yang bisa kamu beli secara online dan offline mulai pukul 10:00 WIB," tulis akun @rajawaliindonesia, dikutip Jum'at (12/5/2023).

Adapun tiket tambahan yang dijual secara langsung di lokasi acara alias On The Spot yakni kategori Festival A dan B seharga Rp1,8 juta dan Rp1,2 juta.

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam keterangannya, pihak promotor juga menjelaskan cara mendapatkan tiket tambahan tersebut. "Tiket OTS bisa dibeli secara online di @sermorpheus dan bisa juga dibeli secara langsung (offline) di ticket box yang berada di venue," tulisnya lagi. BACA JUGA: Curhat Piyu Padi Ditolak Label Rekaman Gara-gara Candaan Ahmad Dhani Sekedar informasi, konser Dream Theater di Jakarta kali ini merupakan rangkaian tur dunianya bertajuk 'Top Of The World Tour'. Dream Theater sebelumnya sempat mengguncang panggung Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus tahun lalu. Konser itu menjadi pembuka tur mereka di Asia. Dalam kesempatan tersebut, gitaris kondang Dewa Budjana membawakan lagu Indonesia Raya dengan permainan solo gitarnya. Setelah itu, lima personel Dream Theater tampil di atas panggung dan siap menghibur penggemar. BACA JUGA: Momen Ahmad Dhani Lempar Wong Aksan saat Manggung di Bandung

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.