JAKARTA - Grup band progressive rock asal Amerika Serikat, Dream Theater, sukses menutup rangkaian tur dunianya bertajuk Dream Theater (Last On Top) Top Of The World Tour di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 12 Mei 2023.

Band yang digawangi James LaBrie (vokalis), John Petrucci (gitaris), Jordan Rudess (keyboardis), John Myung (bassist), dan Mike Mangini (drummer) itu sukses membius penonton dengan aksi panggung terbaiknya.

Penampilan pelantun The Spirit Carries On tersebut di Jakarta, merupakan suguhan penutup dalam agenda turnya di Asia.

Total 12 lagu dibawakan James LaBrie Cs di hadapan ribuan penonton diantaranya The Alien, 6:00, Sleeping Giant, Bridges In The Sky, Caught in Web, hingga Answering The Call.

Dream Theater pun mengajak penggemarnya di Indonesia bernostalgia lewat album lawas yang dirilis pada 2006 silam, Six Degrees of Inner Turbulence.

Dalam kesempatan itu, Dream Theater membawakan tiga lagu medley di antaranya Solitary Shell.

Lagu ini memuat alunan akustik dari gitar John Petrucci yang dipadukan dengan agresivitas permainan John Myung, Jordan Rudess dan Mike Mangini.

Dream Theater lalu melanjutkan dengan dua lagu terakhir dari album tersebut yakni About To Crash dan Losing Time/Grand Finale.

Aksi panggung Dream Theater ditutup dengan tiga lagu fenomenal yakni Pull Me Under, AVFTTOTW (A View from the Top of the World), dan The Count Of Tuscany.

Antusiasme kalangan fans juga kian memuncak di akhir-akhir penampilan sang idola.

James LaBrie mengaku konsernya malam ini menjadi pertunjukan terbaik sepanjang tur berlangsung.

"Ini adalah waktu terbaik saya, kau tahu, ini adalah pertunjukan terakhir kami di Asia. Tapi ini menjadi pertunjukan tur dunia terbaik," kata James LaBrie di atas panggung.

"Jadi malam ini kita kembali ke album sebelumnya, kalian semua bisa bernyanyi bersama, ini adalah Six Degrees of Inner Turbulence," sambungnya.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Sekadar informasi, Dream Theater sebelumnya sempat mengguncang panggung Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus tahun lalu. Konser itu menjadi pembuka tur mereka di Asia. Dalam kesempatan tersebut, gitaris kondang Dewa Budjana membawakan lagu Indonesia Raya dengan permainan solo gitarnya. Setelah itu, lima personel Dream Theater tampil di atas panggung dan siap menghibur penggemar.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.