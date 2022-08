JAKARTA - Chiko, bintang berbakat asal Jakarta kembali membuat kita semua terkagum – kagum dengan penampilannya di Live Rounds The Voice All Stars hari Jumat kemarin. Ketika kebanyakan bintang lainnya menyanyikan lagu pop hits, Chiko menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, lagu anak – anak populer Indonesia ciptaan AT Mahmud. Dengan vokal yang begitu soulful, dan vibranya yang begitu indah, Chiko berhasil tampil sempurna dan membuat Armand Maulana, Titi DJ, Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano dan Nino Kayam terpukau serta memberikan standing ovation.

“Ini lagu kan mungkin semua orang di Indonesia tahu kalau lagu ini lebih banyak digunakan untuk menidurkan anak, kan. Gue tadi ngebayangin Chiko nyanyiin lagu ini dari awal, kalau gue anaknya Chiko atau papahnya Chiko, nggak bisa tidur kayaknya gue, malah ngeliatin soalnya sebuah lagu yang kita semua hampir hafal. Trus digarap dan dibawakan sama Chiko dengan sedemikian rupa. Salut gue, di kompetisi, berani” puji Coach Armand (05/08/22).

“Lagu ini kan lagu anak – anak yang nada – nadanya sederhana ya. Tapi di kamu, jadi kaya Ambilkan Bulan Bu on Asteroid. Jadi wah keren banget, dan saya ngeliat peluang jadi viral lagi. Bisa banget kan muncul Ambilkan Bulan Bu Challenge. ..dari yang sederhana, jadi istimewa banget, dewasa sekali. Bikin anak – anak muda jadi teringat kembali dan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu lagi” ujar Coach Titi takjub (05/08/22).

Penasaran, Coach Armand menanyakan bagaimana proses kreatif antara Chiko, Coach Vidi dan Coach Nino sampai akhirnya Chiko bisa membawakan lagu Ambilkan Bulan Bu ini. Ternyata, pilihan menyanyikan lagu anak – anak ini muncul dari keinginan Chiko sendiri. Inisiatif dan ide dari Chiko ini pun mendapatkan apresiasi dari Coach Vidi Nino.

“..yang luar biasa lagi. Lagu ini kan aransemennya luar biasa rumit sebenarnya, modulasinya beberapa kali (sangat sulit). Siapa idenya? Dia, Chiko sendiri” ucap Coach Vidi (05/08/22).

Jadi, saat pertama Coach Vidi menanyakan pilihan lagu, Chiko langsung mantap menjawab salah satu lagu populer ciptaan AT. Mahmud berjudul Ambilkan Bulan Bu. Lebih kerennya lagi, ternyata kata Coach Vidi, bintang asal Jakarta ini mempunyai motivasi yang bagus sekali.

“Chiko bilang ke kita, “Aku cuma ingin lagu anak – anak ini, orang – orang bisa mengingat kembali dan ternyata oh lagu anak – anak itu bisa dibawakan secara megah. Dengan pujian yang disampaikan Coach Armand dan Mami Titi tadi, selamat Chiko, jadi visi lo, misi lo, tercapai” ujar Coach Vidi bangga (05/08/22).

“..dan ini kita enggak perlu komentar banyak, karena pertama di malam ini 5 Coaches standing ovation for you, so I think itu sudah menjadi jawaban sendiri betapa luar biasanya performance kamu malam ini. Semoga Indonesia bisa melihat itu, you deserved to be in here man” tutup Coach Vidi (05/08/22).

Tidak hanya Chiko, para bintang yang berhasil lolos Live Rounds pertama ini terbukti berhasil menampilkan performance yang keren dan memukau, karena para Coaches pastinya memiliki standar tinggi untuk menentukan siapa saja yang langkahnya lebih dekat untuk menjadi the star of all stars. Selain Chiko asal Jakarta dari #TeamVidiNino yang akan maju ke babak Grand Final.

Penampilan dari #TeamTiti, Jogi asal Medan saat menyanyikan lagu hits dari Joji berjudul “Glimpse of Us” mampu menyentuh kalbu. Sebagai Coachnya, Coach Isyana bangga akan penampilan Jean asal Medan saat menyanyikan lagu “Dia Dia Dia” secara lantang dan nyaris flawless. Tak ketinggalan dari #TeamArmand, Jaqlien asal Makassar pun terbukti memiliki vokal yang begitu mature saat menyanyikan salah satu lagu hits dari Kunto Aji berjudul “Terlalu Lama Sendiri”.

Selain penampilan para bintang The Voice All Stars, Vio (The Winner of The Voice Indonesia 2019) dan Rina Nose juga berhasil menampilkan panggung indah sekaligus meriah. Vio menampilkan single terbarunya 'Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu' dengan begitu merdu, ia pun sangat senang bisa kembali bertemu dengan coachnya terdahulu, Titi DJ. Rina Nose juga berhasil menampilkan impersonate Coach Anggun yang lucu dan berkelas dalam waktu yang bersamaan. Vokal Rina Nose saat menyanyikan lagu Tua Tua Keladi juga sangat sayang untuk dilewatkan. Kamu bisa menyaksikannya kembali di lewat aplikasi RCTI+ atau official YouTube account The Voice Indonesia ya.

Nah, di hari Jumat kamu juga masih bisa menantikan penampilan keren diatas rata – rata dari para bintang The Voice All Stars. Dari #TeamArmand akan tampil Ava asal Bali dan Derry asal Jakarta, #TeamVidiNino diwakili oleh Shafira asal Surabaya dan Rafi Galsa asal Jakarta, Sasha asal Pekanbaru dan Putri Gita asal Lampung dari #TeamTiti dan tentunya Izat asal Baubau dan Maruli asal Medan dari #TeamIsyana. Perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars di babak selanjutnya pastinya lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan menggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Di Live Rounds kedua hari Jumat nanti, para bintang akan menyanyi secara live dari panggung The Voice All Stars. Hanya para bintang dengan skill vokal terbaik yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV.