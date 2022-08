JAKARTA - Live Rounds The Voice All Stars siap menampilkan para bintang yang akan menjadi the star of all stars pada Jumat 5 Agustus 2022. Penampilan para peserta dari tim Coach Armand Maulana, Coach Isyana, Coach Vidi Aldiano, Coach Titi DJ, dan Coach Nino akan memberikan penampilan yang terbaik.

Tidak hanya para penyanyi bintang berbakat saja yang akan tampil, Rina Nose juga akan memeriahkan panggung The Voice All Stars.

Menariknya, malam ini Rina impersonate diva kebanggaan Indonesia, Anggun dan nyinden. Penampilan Rina begitu memukau membawakan dua buah lagu milik Anggun, Tua Tua Keladi dan Mimpi.

Pada penampilannya itu, Rina mengenakan outfit serba hitam dan rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Bahkan usai menyanyikan lagu Anggun dia mendapat standing ovation dari para juri.

“Aku dari tadi tuh liat para coach, kaya inget tahun 2018. Aku bareng Kang Armand Bu Titi, Nino, dan Vidi juga seneng banget,” katanya sambil tersipu malu sambil diikuti tawa dari para juri.

Pada penampilan keduanya, Rina Nose membawakan lagu sinden yang begitu sangat merdu dan syahdu. Lagu sinden yang dibawakan Rina pun bikin para juri terpana.

Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul dan siap menyajikan panggung musik terbaik mereka di atas panggung Live Rounds. Tentunya, akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen-momen keren dari para bintang dan Coaches.

