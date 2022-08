JAKARTA - Peserta The Voice All Stars 2022, Jogi Simanjuntak sukses tampil memukau dalam babak Live Rounds, Jumat 5 Agustus 2022. Jogi berhasil membawakan lagu milik penyanyi asal Jepang, Joji, Glimpse of Us yang viral di sosial media.

Kontestan asal Medan itu menampilkan performanya dengan total sembari memainkan piano. Meski sempat kesulitan di bagian awal lagu, Jogi berhasil menanganinya dengan baik.

Penampilan anak didik coach Titi DJ itu pun mendapatkan banyak pujian. Salah satunya dari coach Armand Maulana.

“Lu bisa menyanyikan lagu Joji ini jadi lagu Jogi. Keren banget,” kata Armand, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat 5 Agustus 2022.

Sementara itu, Titi DJ selaku coach Jogi juga tak meragukan anak didiknya. Titi mengaku Jogi mampu menerima tantangan darinya untuk membawakan lagu tersebut.

“Kamu menerima (tantangan) dengan senang hati dan semangat. Kamu berhasil, luar biasa. Aku bangga banget sama kamu,” ucap Titi.

Sementara itu, Jogi mengatakan lagu ‘Glimpse of Us’ ini merupakan lagu kesukaan Titi DJ. Ia pun tertantang membawakan lagu ini dengan maksimal.

“Kebetulan ini lagu kesukaan coach Titi, dan itu tadi dia menantang kita untuk bisa gak bawain lagu ini, apalagi kan lagu ini cukup viral ya,” kata Jogi.

Meski mendapat komentar baik dari para coaches, tak menjamin Jogi akan aman. Pemuda asal Medan itu tetap membutuhkan vote dari masyarakat Indonesia untuk tetap bertahan di panggung The Voice Indonesia All Star. Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.