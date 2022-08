JAKARTA - Langkah para bintang menjadi the star of all stars semakin dekat dengan dimulainya babak Live Rounds The Voice All Stars. Ajang ini akan dimeriahkan presenter kocak Rina Nose hingga Vionita, pemenang The Voice Indonesia 2019.

Rina akan impersonate diva kebanggaan Indonesia, Anggun dan nyinden. Sementara Vio akan memanaskan panggung The Voice All Stars dengan penampilan ciamiknya.Ā

Babak Live Rounds akan dipandu oleh Astrid Tiar dan Robby Purba. Pekan ini, #TeamVidiNino, Chiko asal Jakarta dan Ope dari Bali, akan memberikan aksi panggung terbaik mereka. Kedua peserta ini memiliki kekuatan masing-masing sebagai penyanyi.

Chiko memiliki vibra yang unik, sementara Ope memiliki vokal yang bikin 'nagih' saat didengarkan. Sementara #TeamTiti diwakili oleh Jogi asal Medan dan Abraham dari Bogor. Keduanya memiliki kualitas suara yang keren dengan penghayatan mendalam.Ā

Dari #TeamArmand, ada Jaqlien asal Makassar dan Osi dari Jakarta. Sebelumnya, Jaqlien berhasil memberikan nyawa baru dalam lagu lawas yang dinyanyikannya. Osi dinilai Coach Armand memiliki perkembangan vokal yang sangat pesat dan berhasil menampilkan performa nyaris flawless.

Sementara #TeamIsyana akan tampil Jean asal Medan dan Aya dari Surabaya. Jean dengan warna vokal khas dan stabilitas nada yang mantap berhasil menampilkan panggung yang dirasa sempurna. Sementara Aya, berhasil menemukan karakter panggung dengan vokal lebih matang.

Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul dan siap menyajikan panggung musik terbaik di panggung Live RoundsĀ The Voice All Stars. Tentunya, akan ada banyak penampilan mengggugah dan momenā€"momen keren dari para bintang danĀ coaches. Bantu bintang favoritmu untuk mewujudkan mimpinya dengan caraĀ voteĀ di aplikasi RCTI+. Caranya, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi RCTI+ di Google Play atau di App Store. Log in di aplikasi RCTI+ menggunakan email atau nomor handphone. Dari halaman Home di aplikasi RCTI+,Ā scrollĀ ke bawah dan pilih banner voteĀ The Voice All Stars. Jangan lupa bacaĀ terms & conditionĀ kemudian pilih Agree dan pilih bintang favorit kamu. Ingat, satu akun mendapatkan kuota gratisĀ voteĀ sebanyak tiga kali per hari. Kamu bisa menambah jumlah vote dengan melakukanĀ top upĀ di aplikasi RCTI+. ProgramĀ The Voice All StarsĀ tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. FollowĀ akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkanĀ updateĀ terbaru dan kontenā€"konten menarik lainnya. ProgramĀ The Voice All StarsĀ juga bisa Anda saksikan lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.*