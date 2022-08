JAKARTA - Livy Renata pernah mengaku dirinya tahu siapa Luna Maya. Tapi saat coba menjelaskan, Livy mengira Luna Maya adalah mantan istri Ahmad Dhani sekaligus ibunda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Pernyataan Livy dalam YouTube Boy William ini pun mengundang perhatian Luna Maya maupun Maia Estianty. Luna lantas menyambangi rumah Maia guna memberikan klarifikasi bersama.





"Jadi gini langsung aja ya, untuk Livy Renata ibunya Al El Dul adalah aku" ujar Maia Estianty, dikutip dari YouTube Luna Maya, Kamis (4/8/2022).

"Bukan aku Livy Renata, aku tuh gak punya anak Al El Dul" kata Luna menimpali.

Maia lantas bergurau bahwa ketiga anaknya kemungkinan ingin memiliki ibu seperti Luna Maya. Mendengar hal tersebut Luna hanya tertawa dan mengaku tak siap jika itu benar terjadi.

"Aku belum siap bunda, belum siap kalau jadiin anak, jadi mantu aja gimana bunda" ujar sang mantan kekasih Ariel NOAH.

Sesaat kemudian Luna kembali mengingatkan Livy bahwa dirinya bukan sosok ibu dari tiga bersaudara anak pasangan Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

"Gak bisa, hey Livy Renata, Luna Maya bukan ibunya al el dul. kalau misalnya saya ibunya al el dul, semua ini jadi milik saya dong , terus suaminya bunda jadi milik saya" ujar Luna dengan nada bercanda.

"Kalau itu jangan" tambah Maia.

Senada dengan Luna Maya, Maia Estianty kembali mengulang klarifikasinya pada Livy soal dia adalah ibu kandung dari Al, El, dan juga Dul.

Beberapa waktu lalu, Livy Renata dengan polosnya mengatakan bahwa Luna Maya adalah ibunda Al, El, Dul. Tak sampai disitu Livy juga mengira Luna Maya dan Maia Estianty bagian dari Trio Macan.

"Is she the mother of Al El Dul (dia ibunya Al El Dul)? dulu deket sama Ahmad Dhani, terus nikah. she was a Trio Macan (dia dulu bagian dari trio macan)" kata Livy Renata, dikutip dari YouTube BW

"Dia (Maia Estianty) bagian dari trio macan. Luna Maya lebih terkenal. Kaya ada tiga kan" tambahnya.

