JAKARTA - Livy Renata dikecam netizen usai cuitannya di Twitter viral. Dalam tulisan itu, dia membahas anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), yang tengah dinyatakan hilang di sungai Aare, Swiss.

"Kok bisa si anaknya pak Ridwan belom diketemuin sampe sekarang?" tulis Livy, Senin (30/5/2022) melalui akun Twitter pribadinya dengan menggunakan huruf kapital.

Ternyata cuitan Livy berbuah komentar pedas dari netizen. Di antaranya menilai pernyataan sang gamer cantik itu kurang berempati terhadap kejadian yang menimpa Eril, hingga dianggap meremehkan kepolisian Swiss dalam proses pencarian.

Setelah pernyataan itu menuai kecaman, Livy langsung menghapus cuitannya. Dia sekaligus mengucapkan permintaan maaf kepada netizen di hari yang sama.

"Aku minta maaf sekali lagi ya guys. I’ll phrase my words better next time (aku akan mengucapkan kata yang lebih baik lain kali)" tulis Livy.

Meski demikian, masih banyak netizen yang menuliskan kritik tajam terhadap Livy. Bahkan, namanya menjadi trending topic di Twitter.

"Maaf tapi saya benar-benar harus mengatakan ini, Livy Renata bukan gadis lugu atau "polos", tetapi hanya bodoh, kurang empati, berlebihan, pencari perhatian. Dia seseorang yang mewakili kecantikan tanpa otak," tulis seorang netizen.

"Percuma sekolah di internasional kamu Livy maaf cuman tolong nalar nya itu keseret arus apalagi sungai dikira cetek kali kek kolam ikan," tulis netizen lainnya.

Seperti diketahui, Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Swiss, sejak 26 Mei 2022. Hingga kini proses pencarian terhadap putra pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu masih tetap dilakukan.