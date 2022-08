JAKARTA - Penyanyi Stevan Pasaribu menggaet Brisia Jodie berduet dalam lagu Ternyata Hanya Kamu. Lagu ciptaan Stevan dan David NOAH itu salah satu lagu yang viral di TikTok dengan lebih dari 149.700 pengguna. Berikut lirik dan chord gitar lengkap lagu ini.

Ternyata Hanya Kamu - Stevan Pasaribu feat Brisia Jodi

Intro

G Em C D

Na-na-na-na, oh-oh

G Em

Ingin ku ulang kembali

C D

Kisah kita

G Em

Cerita yang t'lah terjadi

C D

Cinta kita

Cm -Bb F Bb

Semua yang t'lah terbagi indah denganmu

Am Gm Cm D

Dahulu membuatku mengerti cintamu

Reff

E A

Ternyata hanya kamu

F#m B

Tempat untuk hatiku

E A

Takkan lagi aku mencari

F# B

Karena hanya kamu

E A

Kembali bersamaku

F#m E B

Takkan ada yang lain

E A

Hanya denganmu ku bahagia

B C#m F#m B E

Ku kembali berlabuh di sisimu

C#m

Houo Oh hanya kamu

F#m

Tempat untuk hatiku

F#m C

Takkan lagi ku mencari

B c (F)

Kembali bersamaku huo

Overtune

F Bb

Oh ternyata hanya kamu

Gm

(hanya kamu)

F C

Tempat untuk hatiku

F Bb

Takkan lagi aku mencari

G C# C

Karena hanya kamu

F Bb

Kembali bersamaku

Gm F C

Takkan ada yang lain

F Bb

Hanya denganmu ku bahagia

C C# Dm C#

Ku kembali Ku kembali

C Dm Gm C Dm C

Ku kembali berlabuh di sisimu

Gm C F

Telah utuh kau dan aku.*