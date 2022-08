SEOUL - Aktris Itaewon Class Kim Da Mi resmi meneken kontrak kerja baru dengan United Artist Agency (UAA). Hal itu diumumkan agensi tersebut lewat keterangan resminya, pada 1 Agustus 2022.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Kim Da Mi, sehingga dia bisa menunjukkan bakatnya sebagai aktris sepenuhnya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (1/8/2022).

Kabar sang aktris akan bergabung dengan UAA pertama kali mencuat pada 20 Juni silam. Kala itu, dia dikabarkan masuk negosiasi akhir untuk bergabung dengan agensi Song Hye Kyo tersebut.

Aktris 27 tahun ini memulai debutnya di dunia akting lewat film Marionette, pada 2018. Namanya melambung ketika membintangi The Witch: Part 1 The Subversion. Film itu bahkan membuatnya meraih penghargaan Best New Actress Blue Dragon Film Awards.

Setelahnya, dia membintangi beberapa drama populer, seperti Itaewon Class dan Our Beloved Summer. Dengan bergabungnya Kim Da Mi bersama UAA, dia rekan satu agensi dengan Song Hye Kyo, Yoo Ah In, Ahn Eun Jin, dan Kim Dae Myung.*

BACA JUGA: Choi Woo Shik, Alasan Kim Da Mi Bintangi Drama Our Beloved Summer

BACA JUGA: Sindir Menkominfo, Deddy Corbuzier: Judi Online Dipromosikan Artis Diblokir Juga Pak

(SIS)