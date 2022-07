JAKARTA - Maliq & D’Essentials dan Vierratale berhasil menghibur para penonton After Hours Music yang diselenggarakan di Bengkel Space, minggu lalu Rabu, 20 Juli 2022. After Hours Music yang dipersembahkan oleh GTV dengan mengusung konsep intimate concert berhasil menjual tiket sebanyak 1000 tiket hingga sold out, terlihat dari penuhnya penonton yang memadati Bengkel Space sejak pukul 18.00 WIB. Acara kemarin diawali oleh penampilan Vierratale, mereka berhasil membuat para penonton bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka. Dilanjutkan dengan penampilan Maliq & D’Essentials yang berhasil menyihir para penonton untuk menikmati lantunan musik mereka.

Pasti kalian yang gak kedapetan tiket After Hours Music kemarin galau karena gak bisa nonton langsung Maliq & D’Essentials dan Vierratale. Eits! Tenang, After Hours Music bisa kalian tonton ulang di RCTI+. Caranya, download aplikasi RCTI+ bisa melalui apps store dan IOS. Kemudian, lakukan registrasi jika kalian belum mempunyai akun RCTI+. Registrasi menggunakan identitas seperti alamat email maupun nomer telepon. Jika sudah, aplikasi RCTI+ akan meminta kalian untuk memverifikasi akun. Masukan kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke nomer telepon kamu atau pun alamat email yang telah kalian cantumkan. Kemudian, pilih atau cari After Hour Music Now, dan kamu bisa menonton secara online melalui aplikasi RCTI+ pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 20.00 wib.

So? Tunggu apalagi, buruan download aplikasi RCTI+ sekarang juga! Jangan sampai kelewatan untuk nonton Maliq & D’Essentials dan Vierratale di After Hours Music Now tahun ini.

