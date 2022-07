JAKARTA - Jaringan distribusi penyedia layanan internet Migo Indonesia dan platform video on demand meresmikan kolaborasi mereka dalam menyediakan layanan film kelas dunia.

Kemitraan ini terjalin untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin menonton film box office tapi kesusahan jaringan internet dan keterbatasan kuota. Melalui kerjasama ini, berbagai film box office unggulan Lionsgate Play dapat diakses melalui jaringan Migo.

Film-film blockbuster Hollywood yang dapat dinikmati lewat kolaborasi ini adalah Hunger Games, Saw 2, John Wick 2, Angel Has Fallen, Begin Again, Special Couple, hingga Iron Monkey II.

Clarissa Tanoesoedibjo, Komisaris Migo Indonesia mengaku sangat senang dengan adanya kolaborasi ini. Dia berharap, kolaborasi tersebut dapat menambah variasi konten di platform Migo.

“Lionsgate Play bukan perusahaan asing. Mereka perusahaan lama yang selalu menghadirkan film-film box office. Saya rasa strategi ini sangat bagus untuk menjangkau pasar lebih luas,” ujar Clarissa dalam Launching & Press Conference #LionsgatePlaydiMigo di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Clarissa menyarankan kepada masyarakat yang ingin menonton film dengan kuota terbatas bisa datang ke warung Migo kemudian mengunduh aplikasi tersebut. Setelahnya, Anda bisa menonton film yang disukai. "Makanya saya senang sekali. Semoga bisa memuaskan masyarakat untuk bisa menonton film secara online maupun offline ke daerah yang sulit dijangkau. Jadi kalau mereka mau maraton nonton film sudah lebih gampang. Semoga kolaborasi ini bertahan lama," tutur Clarissa Tanoesoedibjo.*