JAKARTA - Kabar gembira bagi Anda pencinta film Hollywood. Mulai hari ini, 28 Juli 2022, layanan film kelas dunia Lionsgate Play sudah dapat diakses melalui jaringan Migo.

Kini jutaan masyarakat Indonesia yang memiliki akses data terbatas sudah bisa menikmati lebih dari ratusan film kelas dunia persembahan Lionsgate Play di Migo. Tanpa perlu kuota, tanpa iklan, dan tanpa lemot.

Enrico Fermi, Content & Marketing Director Migo Indonesia menjelaskan, sebagai jaringan distribusi penyedia internet, pihaknya menggandeng Lionsgate Play untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan koneksi internet atau memiliki kuota terbatas untuk menikmati konten internet.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk membawa film kelas dunia yang hadir di Lionsgate Play bisa dinikmati oleh pelanggan Migo,” ujar Enrico saat ditemui dalam acara Launching & Press Conference #LionsgatePlaydiMigo di Jakarta, pada Kamis (28/7/2022).

Dia menambahkan, kolaborasi itu sebenarnya sudah cukup lama mereka rencanakan. Apalagi, user menginginkan konten-konten film Hollywood blockbuster juga bisa dinikmati lewat Migo.

Enrico menambahkan, “Kenapa kami memilih Lionsgate Play? Karena platform ini memiliki banyak konten yang bisa memenuhi kebutuhan para user kami.”

Sementara itu, Dan Connor, Direktur Utama Migo Indonesia mengungkapkan, kebahagiaannya atas kolaborasi tersebut. Dia berharap, pengguna Migo bisa menikmati berbagai konten film dengan berbagai genre.

“Lionsgate Play mitra luar biasa untuk Migo. Mereka punya banyak film horor dan laga yang bisa dinikmati konsumen Migo yang sebagian besar pria muda. Semoga kemitraan ini bisa memudahkan ekspansi kami ke seluruh Indonesia,” katanya.

Melalui kerjasama tersebut, sederet film box office Lionsgate akan hadir dalam aplikasi ini, seperti Angel has Fallen, Now You See Me, Hunger Games, Astro Boy, Twilight, Step Up, Hellboy, Rambo Last Blood, Kung Fu Yoga, Saw 2, dan Hotel Mumbai.*

