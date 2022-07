JAKARTA - Penyanyi Novia Bachmid akan mempersembahkan penampilan spesial di panggung The Voice All Stars yang akan tayang di GTV, pada Jumat (29/7/2022), pukul 19.00 WIB. Pekan ini, para bintang dengan vokal keren akan dipilih oleh para Coaches untuk melaju ke babak Live Round.

Para bintang–bintang utama The Voice All Stars pun pastinya sudah menyiapkan aksi panggung dan performa terbaik. #TeamVidiNino diisi oleh Derry asal Jakarta yang memiliki penghayatan bernyanyi yang mampu menyentuh hati setiap orang.

Bersama Derry, #TeamVidiNino juga diisi oleh King asal Kupang dan Ope dari Bali. Sekadar informasi, Ope yang memiliki vokal unik selalu bisa membuat nagih. Sementara #TeamTiti diwakili Putri Gita (Lampung), Farel (Bukittinggi), dan Vavel (Batam).

Gita, bintang muda berparas manis ini mempunyai suara merdu yang begitu candu. Setiap penampilannya selalu bisa membuat audience terngiang–ngiang akan penampilannya yang nyaris tanpa celah.

Dari #TeamArmand ada Charissa asal Lombok, Jojo asal Palangkaraya, dan Osi asal Jakarta. Suara merdu, lembut, dan penghayatan mendalam menjadi kekuatan utama Osi. Sedangkan Auw Genta (Semarang), Michelle Tan (Batam), dan Izat (Baubau) akan tampil dari #TeamIsyana.

Izat yang selalu tampil dengan ikat kepala khas Baubau miliknya selalu mampu mencuri perhatian penonton. Ikat kepala itu, menurut dia, merupakan perwujudan doa dan pengharapan dari orang–orang yang setia mendukungnya di Baubau.

Jadi, pastikan kamu menjadi saksi dari perjalanan para bintang muda berbakat untuk menjadi the star of all stars. Perjalanan para peserta memasuki babak Knockouts dipastikan akan semakin menegangkan dan seru.

Para Coaches juga akan memasangkan tiga bintang yang akan menyanyikan lagu pilihan mereka. Nantinya, mereka akan memilih salah satu bintang yang berhak lolos ke babak Live Rounds. Serunya lagi, bintang yang tak dipilih bisa saja disteal (direbut) Coaches lain.

Kebayang dong serunya rebut–rebutan bintang yang akan dilakukan para Coaches ini? Karena itu jangan lewatkan The Voice All Stars yang akan tayang di GTV, setiap Jumat, pukul 19.00 WIB.

Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik lainnya. Program The Voice All Stars ini juga bisa ditonton lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

