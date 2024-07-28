Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Novia Bachmid Antusias Saksikan Penampilan Anggun C Sasmi di Konser Enchanting Anggun and Friends

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:15 WIB
Novia Bachmid Antusias Saksikan Penampilan Anggun C Sasmi di Konser <i>Enchanting Anggun and Friends</i>
Novia Bachmid Antusias Saksikan Penampilan Anggun C Sasmi di Konser 'Enchanting Anggun and Friends' (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
JAKARTAAnggun C. Sasmi akan menyapa para penggemarnya Indonesia pada hari ini, Minggu, (28/7/2024) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC). Setelah lima tahun, Anggun kini kembali untuk mengobati kerinduan penggemar di tanah air dengan menggelar konser bertajuk Enchanting Anggun and Friends.

Novia Bachmid pun tak ingin ketinggalan untuk menyaksikan idolanya yang akhirnya kembali menyapa penggemarnya di tanah air. Novia tak sabar untuk bernyanyi bersama Anggun dengan lagu-lagu hitsnya seperti Mimpi, Snow on The Sahara, Bayang-Bayang Ilusi dan yang lainnya. 

Sebelum menyaksikan konser, Novia pun tampak membeli official merchandise Anggun C. Sasmi.

Novia Bachmid Antusias Saksikan Penampilan Anggun C Sasmi di Konser 'Enchanting Anggun and Friends' (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)


"Excited banget hari ini mau nonton konser Echantingnya Anggun, pastinya penasaran bagaimana nanti konser di dalam, gak sabar juga nanti nyanyi bareng lagu-lagunya coach Anggun," ujar Novia Bachmid saat dijumpai di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2024).

Jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu pun sudah membayangkan nantinya konser akan berjalan begitu emosional karena Anggun bukan hanya bernyanyi dengan suara emasnya melainkan akan berinteraksi dengan penonton lewat cerita-ceritanya sehingga membuatnya semakin dekat dengan para penggemarnya. Anggun sendiri yang membocorkannya kepada Novia mengenai aksi panggungnya itu.

"Kayaknya akan sangat touchy banget sih karena kemarin sempat ketemu sama coach Anggun katanya dia akan banyak bercerita di konser ini," sambungnya.


Novia sendiri cukup mengenal sosok Anggun karena Anggun pernah menjadi mentornya saat Novia menjadi peserta The Voice Indonesia. Sosok Anggun yang rendah hati dan apa adanya menjadi panutan bagi Novia.

Dalam karier bermusiknya, meski telah go internasional, Anggun masih terus menunjukkan sikap cinta tanah air hingga membawa identitasnya yang terlahir dengan darah Indonesia sehingga membuat Novia mengaguminya.

"Sosok Anggun itu dia humble banget, seorang diva yang sangat humble dan apa adanya dan sangat etnik, jadi di setiap musiknya ada sentuhan etnik dan internasional dan itu yang akan aku contoh sampai kapanpun," tandasnya.

 

