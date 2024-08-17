Novia Bachmid hingga Mawar De Jongh Nyanyikan Lagu Puspa Warni di Perayaan HUT Ke-79 RI di IKN

Novia Bachmid hingga Mawar De Jongh Nyanyikan Lagu Puspa Warni di Perayaan HUT Ke-79 RI di IKN (Foto: ist)

JAKARTA - Sejumlah musisi ternama Tanah Air turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu, (17/8/2024).

Beberapa di antaranya yakni Novia Bachmid, Mawar De Jongh, dan Olivia Pardede. Ketiga wanita cantik ini berkolaborasi tampil kompak membawakan lagu Puspa Warni di lapangan IKN.

Penampilan ketiga musisi muda ini juga semakin meriah dengan iringan tari Kolosal Natana Borneo yang dilakukan oleh sejumlah penari yang mengenakan pakaian adat, salah satunya baju adat suku Dayak.

Novia, Mawar dan Olivia sendiri tampil kompak dengan busana tradisional mereka masing-masing. Meski memiliki desain yang berbeda, mereka terlihat tampil kompak dengan kebaya bernuansa warna putih yang dipadukan dengan kain wastra.

Penampilan ketiganya lantas disambut meriah oleh para peserta upacara yang hadir. Tidak terkecuali Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi. Keduanya tampak begitu menikmati penampilan ketiganya.

Sebagai informasi, Tim Nusantara Baru yang merupakan tim pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelum pengibaran bendera, dilaksanakan pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPR Puan Maharani. Lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu dibacakan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.