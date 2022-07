JAKARTA - Tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV, para bintang muda berbakat kembali tampil di panggung The Voice All Stars. Hanya bintang dengan vokal paling keren yang dipilih oleh para Coaches dan maju ke Live Round. Artinya, semakin dekat pula langkah mereka untuk mewujudkan mimpi menjadi the star of all stars.

Para bintang – bintang utama The Voice All Stars pun pastinya sudah menyiapkan aksi panggung dan performa yang membuat kita mind blown. Terutama penampilan dari #TeamVidiNino, yaitu Shafira asal Surabaya , Ferlita asal Serang dan Gancar asal Purwokerto. Shafira, dengan suara yang lembut sekaligus powerful selalu berhasil dan membuat audience serta para Coaches terkagum – kagum. Dikombinasikan dengan penghayatan yang mendalam, dipastikan performance dari Shafira selalu flawless.

Sementara dari #TeamTiti diwakili oleh Aya asal Surabaya, Shakira asal Cibubur dan Jogi asal Medan. Dari panggung The Voice kita bisa mengenal Jogi sebagai penyanyi pria berbakat yang memiliki jangkauan nada tinggi yang begitu merdu. Bisa dipastikan, kita akan terbius dengan penampilan dan untaian nada yang ia nyanyikan. Aya, bintang yang tak hanya bisa menjadi penyanyi namun produser lagu ini menjanjikan gaya baru di panggung Knockouts kali ini. Kamu bisa menantikan penampilan dan vokal yang jauh lebih matang dan tentunya lebih dewasa dari bintang penyuka unicorn ini.

Dari #TeamArmand akan tampil Ava asal Bali, Rafi asal Jakarta dan Amesh asal Bogor. Sejak panggung pertamanya di The Voice, Ava selalu berhasil menuai pujian dan standing ovation dari para Coaches. Aksi panggung dan suaranya yang lantang dan powerful mampu membuat siapapun yang mendengar jadi terhanyut ke dalam lagu. Penampilan Ava yang begitu manly semakin memperkuat presence Ava di atas panggung The Voice All Stars.

Shakila asal Cilegon, Maruli asal Medan dan Maren asal Semarang akan tampil dari #TeamIsyana. Selayaknya Tompi, awalnya Maruli bercita – cita untuk melakoni profesi sebagai dokter dan penyanyi sama seperti artist sumber inspirasinya. Kini Maruli berhasil meraih impian tersebut dengan resminya ia kini menjadi seorang dokter, sekaligus penyanyi bintang muda di industri musik Indonesia. Pastikan kamu menjadi saksi dari perjalanan para bintang muda berbakat untuk menjadi the star of all stars.

Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul dan siap menyajikan panggung musik terbaik mereka. Kini perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars memasuki babak Knockouts yang lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan menggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Di babak Knockouts, para Coaches akan memasangkan 3 bintang yang akan menyanyikan lagu pilihan Coaches. Nantinya para Coaches harus memilih salah satu bintang yang berhak lolos ke Live Rounds. Serunya lagi, bintang yang tak dipilih berkemungkinan untuk di-Steal oleh Coaches lain. Kebayang dong serunya rebut – rebutan bintang oleh para Coaches di babak Knockouts nantinya?

Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(aln)