HOME CELEBRITY MUSIK

Novia Bachmid Rilis Lagu Religi Kepada-Nya, Ungkapan Rasa Berserah kepada Allah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |14:03 WIB
Novia Bachmid Rilis Lagu Religi Kepada-Nya, Ungkapan Rasa Berserah kepada Allah
Novia Bachmid Rilis Lagu Religi Kepada-Nya, Ungkapan Rasa Berserah kepada Allah (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Novia Nola Bachmid, atau yang dikenal dengan Novia Bachmid baru saja merilis lagu religi pertamanya dengan judul Kepada-Nya.

Mewarnai bulan Ramadan dengan karya terbaru yang ditulis dan digarap oleh Ali Nada Permana, Novia membawa nuansa baru ke dalam daftar karyanya. Dengan menggabungkan genre POP RnB dan musik timur tengah lagu Kepada-Nya sangat cocok menjadi soundtrack bulan Ramadan kamu. 

Memiliki makna yang dalam di setiap liriknya Novia mengingatkan kita untuk menghadapi dunia yang penuh lika liku.

Novia Bachmid Rilis Lagu Religi Kepada-Nya, Ungkapan Rasa Berserah Kepada Allah
Novia Bachmid Rilis Lagu Religi Kepada-Nya, Ungkapan Rasa Berserah Kepada Allah

“Jangan menaruh harapan kepada orang lain, jangan sampai salah cerita. Lebih baik kita cerita sama Allah aja, karena tanpa kita bersuara aja Allah sudah mengerti. Kita baru pikirin atau dalam hati saja Allah sudah tahu,” ungkap Novia.

Telusuri berita celebrity lainnya
