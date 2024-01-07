Novia Bachmid Suarakan Keberagaman Indonesia Timur Lewat Kontennya

JAKARTA - Dikenal sebagai penyanyi, kini Novia Bachmid mulai mengembangkan kariernya sebagai content creator. Dia mengaku, mulai membuat konten di YouTube setelah lulus dari Indonesian Idol pada 2020.

Pelantun Ku Tutup Hatiku ini mengaku, keinginan menjajal dunia digital content berawal dari hobinya mengambil dan mengedit video. Dia kemudian membagikan cerita keseharian dan kecantikan dalam konten-kontennya.

“Awalnya, belum bisa konsisten. Isi kontennya pun tentang kegiatan aku nyanyi, beauty, atau tentang kegiatan keseharian aku saja gitu,” ungkap sang penyanyi menambahkan.

Menariknya, bagi Novia Bachmid, jumlah subscriber bukanlah hal yang utama. Dia mengaku, hanya ingin menciptakan kenangan dan berbagi pengalaman dengan penontonnya lewat konten-konten di YouTube.