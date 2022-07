POP Meets Dangdut menjadi tema dalam ajang pencarian bakat Rising Star Dangdut malam ini, Senin (25/7/2022). Sebelum Zainul, Dila, dan Ayu unjuk suara merdu lewat dua genre tersebut, para bintang tamu terlebih lebih dulu dipersilahkan untuk menggebrak panggung.

Mereka ialah Second Chance dan Vina Panduwinata yang tampil dan membawakan lagu 'Seperti Mati Lampu' yang dipopulerkan oleh Nassar. Second Chance mulanya melantunkan lagu sesuai gaya pop mereka masing-masing. Suara Tommy, Febrian, Allan, dan Caecillia bersatu padu penuh harmoni.

Sampai akhirnya Mama Ina bergabung, Second Chance bersama sang diva pun hanyut dalam irama pop diselingi alunan khas dangdut.

Campuran dangdut dan pop yang dibawakan Second Chance dan Vina Panduwinata di atas panggung Top 3 Rising Star Dangdut sukses membuat para juri takjub.

"Gak ada kata lain cuman best," kata Inul Daratista, Selasa (25/7/2022).

"Mama (vina) keren banget, manja," ucap Iis Dahlia.

Penampilan Second Chance maupun Vina Panduwinata semakin terlihat pop up lantaran didukung oleh outfit super colorfull. Masing-masing personil Second Chance memakai one set warna-warni . sementara Mama Ina merah merona dalam balutan dress yang dia kenakan.

Adapun malam hari ini, Zainul, Ayu, dan Dila akan bersaing memperebutkan posisi dua besar. Setelah sebelumnya ketiga peserta mendapat kesempatan perpanjangan waktu vote, malam hari ini mereka harus mencuri hati para juri maupun pemirsa di rumah. Lantas siapakah yang melaju ke babak selanjutnya? Dukung terus jagoanmu melalui vote di RCTI+.