JAKARTA - Grand final Rising Star Dangdut jadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang termasuk pendukung Zainul dan Ayu. Malam ini mereka siap memberikan penampilan terbaik untuk memperebutkan juara Rising Star Dangdut.

Acara malam ini, Senin (1/8/2022) dibuka dengan penampilan Inul Daratista yang duet dengan membawakan lagu I Miss You But I Hate You. Inul tampil beda karena dia membawakan lagu yang diaransemen rock. Selanjutnya Kaka Slank duet dengan Elvy Sukaesih membawakan lagu Pandangan Pertama. Penampilan mereka terlihat begitu keren.

Salah satu yang spesial malam ini adalah, semua juri utama, host, dan juri profesi menggunakan busana rancangan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan mengangkat tema glamor dalam rancangan busananya itu.

“Temanya glam karena ada red carpet. Untuk merayakan malam grand final Rising Star Dangdut,” ujar Ivan.

“Malam ini Zainul dan Ayu melakukan banyak perubahan dari suara, karakter, kepribadian, cara mereka berpakian, hingga lagu setiap minggunya. Saya mewakili dewan juri kita mengapresiasi Rising Star Dangdut,” sambungnya.

Ivan mengatakan dalam merancang busananya ini, dia menghabiskan waktu hanya satu minggu saja.

“Apa yg terjadi you must go on. Saya seniman yang bekerja dengan cinta. Siapa yang mencoba menghalangi, saya tetap konsisten. Buat aku berkarya harus dengan hati. Jadi apapun yang ingin disampaikan untuk pemirsa, customer dan lainnya karya harus terus bergulir,” tuturnya

Malam ini, Iis Dahlia terlihat anggun dalam balutan dress berwarna hijau. Dia mengaku sangat senang bisa dibuatkan dress itu. “Seneng banget. Mama juga ngajak si papa. Pertama kalinya ngajak papa,” katanya. Malam ini penampilan peserta sangat ditunggu. Jangan lupa untuk penonton untuk memberi dukungan dengan memberi vote lewat RCTI+.