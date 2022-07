PENAMPILAN para bintang muda berbakat asal #TeamArmand di panggung The Voice All Stars kemarin berhasil membuat para Coaches terkagum – kagum. Rafi Galsa, bintang asal Jakarta ini berhasil membuat kagum para Coaches sejak awal performanya.

Menyanyikan salah satu lagu hits dari Audioslave berjudul “Cochise” sambil memainkan gitar dengan keren, penampilan Rafi sukses membuat para Coaches standing ovation diakhir penampilannya.

“..kaya bukan liat kontestan The Voice, kaya ngeliat penampilan musisi Indonesia kedua di Madison Square Garden, New York. Kamu pas lagi teriak-teriaknya, nada – nada tingginya, itu pas banget. Pas nada rendah itu juga asik banget. Engga kehilangan powernya” puji Coach Titi (22/07/22).

“Semua perfect buat gua, speechnya bagus, teknik mic-ing lw keren banget menurut gua. Jadi daritadi gue ngeliatin lw kaya jauh kepala lw tuh lw mengerti, dan itu bagus banget. Lw itu punya star quality, dari mulai lw intro sampai lw shout ujung gue tu engga bisa take my eyes off you. Itu menurut gua itu sesuatu yang engga dimiliki semua orang, so you’re blessed, not only with your talent but with your persona dan aura juga. So.. luar biasa sih lo” puji Coach Vidi panjang lebar (22/07/22).

Penampilan keren dari Rafi membuat Coach Isyana optimis, Rafi mampu terbang tinggi di industri musik Indonesia. “Buat umur 19 tahun, udah beyond lah. Pokoknya aku pengen liat kamu di panggung besar, solo, aku pasti bakal nonton” ucap Isyana Sarasvati (22/07/22).

Sama halnya dengan Rafi, Ava, Grand Finalis The Voice Indonesia 2018 ini pun tampil begitu memukau dengan ditemani gitarnya. Aura dan energi Ava saat menyanyikan lagu “Are You Gonna Go My Way” dari Lenny Kravitz begitu kuat hingga membuat Armand Maulana sebagai sang Coach begitu bangga.

Tak hanya Coach Armand yang puas dengan penampilan Ava, Coach Isyana pun speechless hingga memberikan standing ovation untuk kedua kalinya.

“Thank you for the performance. Engga ada komentar lagi, udah kaya lagi nonton konser tunggal Ava” puji Sarasvati (22/07/22).

“Ini tuh kualitasnya udah kualitas dunia, barusan yang kamu tampilin. Jadi kalau misalnya kamu disandingkan dengan musisi – musisi dari luar tu kita engga malu, Indonesia, Ava, oke!!” seru Coach Titi dengan nada bangga sekaligus kagum (22/07/22).

“Kita pun speechless, kalo secara musikalitas, Ava udah engga perlu dipertanyakan lagi ya. Keren. Dari dulu udah kita tonton, dan udah dari dulu pun kita tahu kalo Ava engga sekedar punya musikalitas tinggi tapi star quality juga. Ava itu berdiri diatas panggung belum ngapa-ngapain aja dengan gitarnya aja tuh udah kayak ngajak kita untuk selalu ngeliat Ava. Udah kaya punya magnet sendiri” kata Coach Nino panjang lebar (22/07/22).

Nah, bisa terlihat dong. Tidak sembarang bintang yang bisa lolos babak Knock Out kali ini, tentunya para Coaches memiliki standar tinggi untuk menentukan siapa saja yang langkahnya lebih dekat untuk menjadi the star of all stars. Minggu ini, dari #TeamVidiNino ditambah oleh kehadiran Shafira asal Surabaya dan Rafi yang berhasil di Steal dari Coach Armand, #TeamTiti ada Jogi asal Medan, #TeamIsyana ada Maruli asal Medan dan Aya hasil Steal dari Coach Titi sementara dari #TeamArmand ada Ava asal Bali.

Nah, perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars di babak selanjutnya pastinya lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Di babak Knock Out, setiap Coaches akan memasangkan 3 bintang yang masing – masing akan menyanyikan lagu pilihan Coaches. Nantinya para Coaches harus memilih salah satu bintang yang berhak lolos ke Live Rounds. Serunya lagi, bintang yang tak dipilih berkemungkinan untuk di-Steal oleh Coaches lain. Kebayang dong serunya rebut – rebutan bintang oleh para Coaches di babak Knock Out nantinya? Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+. #TheVoiceAllStarsID #TheVoiceAllStarsGTV #GTV #TheVoice4Indonesia #Indonesia #TalentSearch #TitiDJ #ArmandMaulana #IsyanaSarasvati #VidiAldiano #NinoKayam