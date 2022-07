Tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV, panggung The Voice All Stars kini memasuki babak baru yang lebih mendebarkan. Para bintang berbakat yang terpilih akan meneruskan langkah mereka di babak Knockouts untuk mewujudkan mimpi menjadi the star of all stars.

Melengkapi kehadiran para bintang The Voice All Stars, Judika, penyanyi pria kesayangan pecinta musik tanah air, dan penyanyi pendatang baru, Yan Josua akan datang memeriahkan panggung kompetisi.

Judika, penyanyi solo kondang ini terkenal dengan kemerduan suaranya yang khas dan melengking. Nada-nada tinggi selalu terdengar powerful sekaligus indah jika dinyanyikan oleh Judika.

Dilengkapi dengan penghayatan lagu dari lirik – lirik menyentuh dalam setiap karya lagu hasil ciptaannya, tak heran Judika selalu sukses menyedot perhatian siapapun yang menyaksikan penampilannya. Kangen dengan hype positif dari panggung The Voice, Judika akan datang dan memberikan kejutan spesial untuk kita semua dan tentunya para Coaches di The Voice All Stars. Jadi pastikan kamu menyaksikan babak Knockouts hari Jumat nanti jam 19.00 WIB di GTV ya.

Ketiga bintang muda ini memiliki suara yang mampu membuat Armand Maulana, Titi DJ, Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano dan Nino Kayam sebagai Coaches terkagum – kagum. Chiko dengan kualitas vibra luar biasa dan begitu flawless mampu membuat para Coaches takjub menyaksikan penampilannya di Blind Audition kemarin. Bisa dibilang, Chiko berhasil menyajikan penampilan bak penyanyi profesional di konsernya sendiri. Sedangkan Abraham sudah terbiasa menyanyi pop klasik sehingga ia memiliki jangkauan nada yang sangat luas dan juga powerful di saat yang bersamaan. Pastinya, setiap penampilannya mampu membuat siapapun yang menyaksikan jadi berdecak kagum. Kia, dengan keunikan warna suaranya terasa sangat renyah, dinilai para Coaches sangat fleksibel, dan sangat cocok untuk menyanyikan berbagai jenis genre lagu. Dari #TeamArmand ada Jaqlien yang siap menghadirkan kejutan unik yang berbeda dari biasanya di panggung The Voice All Stars. Dengan vokal yang begitu lembut, unik dan berkarakter, Jaqlien akan menyanyikan remake dari lagu lawas Dian Piesesha, penyanyi kawakan yang bernafaskan musik pop dan juga keroncong. Dengan aransemen baru dan warna suara Jaqlien yang lembut serta kekinian, kira-kira sekeren apa ya lagu lawas Dian Piesesha nantinya? Para bintang dengan talenta vokal hebat telah terkumpul dan siap menyajikan panggung musik terbaik mereka. Kini perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars memasuki babak Knockouts yang lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.