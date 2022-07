SEOUL - Dua seri televisi SBS, Why Her? dan Doctor Lawyer MBC berlomba menuju episode final. Namun Why Her? berhasil menempati peringkat nomor 1 sebagai drama Korea paling banyak ditonton.

Drama Korea ini bercerita tentang Seo Hyun Jin sebagai Oh Soo Jae. Mereka menjadi seorang pengacara berbakat yang hanya mengejar kesuksesan. Sementara Hwang In Yeop sebagai mahasiswa hukum Gong Chan akan melakukan apa pun untuk melindungi Seo Hyun Jin.

Sedangkan Doctor Lawyer menceritakan tentang seorang ahli bedah jenius yang menjadi pengacara malpraktek medis setelah kehilangan segalanya karena operasi yang dicurangi dan seorang jaksa yang kehilangan satu-satunya keluarga dan kekasihnya melalui operasi yang sama. Mereka bekerja sama untuk menghukum mereka yang semena-mena karena kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki.

Â

Melansir dari Soompi pada Sabtu (23/7/2022), Why Her memiliki satu episode tersisa untuk ditayangkan. Menuju final episode, serial ini sukses berada di tempat pertama dalam slot waktunya menjelang akhir seri yang sangat dinantikan.

Menurut Nielsen Korea, episode kedua terakhir dari drama misteri roman ini mencetak rating nasional rata-rata 7,7 persen.

Why Her? juga mempertahankan posisinya di tempat pertama dalam slot waktu diantara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, memperoleh peringkat rata-rata 3,4 persen.

Sementara itu, Doctor Lawyer sedang menuju ke final serinya dengan peningkatan jumlah penonton. Drama yang tayang di slot waktu yang sama dengan Why Her? ini, naik ke peringkat nasional rata-rata 7,1 persen untuk episode kedua terakhirnya tadi malam.

(ATP)