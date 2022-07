SEOUL - Serial drama Korea dari SBS, Why Her? membagikan cuplikan episode mendatang. Terlihat, Hwang In Yeop dan Seo Hyun Jin berdiskusi secara emosional dalam hujan di drama tersebut.

Melansir dari Soompi, Jumat (8/7/2022), Why Her? menceritakan tentang Seo Hyun Jin sebagai Oh Soo Jae, yang menjadi seorang pengacara berhati dingin yang hanya mengejar kesuksesan. Sementara Hwang In Yeop sebagai mahasiswa hukum Gong Chan, akan melakukan apa pun untuk melindungi wanita itu.

Poster Why Her? (Foto: SBS)

Potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan Gong Chan dan Baek Jin Ki (Kim Chang Wan) bertemu di pemakaman. Setelah jenazah seseorang ditemukan di lokasi konstruksi, Gong Chan memikirkan saudara tirinya Jeon Na Jung (Hwang Ji Ah), dan dia pergi mengunjungi pemakamannya.

Namun, Gong Chan tampak terkejut karena secara tak terduga bertemu dengan Baek Jin Ki di sana. Pertemuan itu pun menimbulkan pertanyaan tentang hubungan di antara mereka.

Tak hanya itu, dalam cuplikan tersebut terungkap konfrontasi antara Gong Chan dan Noh Byung Chool (Kim Han Joon) di ruang kunjungan di penjara. Noh Byung Chool adalah orang yang mengaku bahwa dia telah membunuh dan meninggalkan Jeon Na Jung di laut.

Gong Chan menginterogasi Noh Byung Chool dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan. Sementara Noh Byung Chool menanggapi dengan senyum licik.ย Selanjutnya, lebih banyak foto ulasan mengenai pertemuan Oh Soo Jae dan Gong Chan. Gong Chan duduk di tengah hujan lebat dengan kepala tertunduk menyalahkan diri sendiri. Lebih lanjut, ekspresi dingin Oh Soo Jae dan tatapan sedih Gong Chan mengisyaratkan perubahan suasana yang membuat jarak di antara mereka meski berada di bawah payung yang sama. โ€œTolong perhatikan perubahan Oh Soo Jae dan Gong Chan dan jika kasus Kim Dong Gu muncul kembali setelah 10 tahun terkubur. Kebenaran di masa lalu akan segera terungkap,โ€ kata tim produksi.