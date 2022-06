JAKARTA – Memasuki bulan Juni, Vision+ hadir dengan berbagai tayangan hiburan menarik dan berkualitas untuk para pelanggan yang bisa disaksikan melalui channel-channel premium, maupun Video on Demand.

Di awal bulan, ada film terkenal Transformers: Age of Extinction yang bisa disaksikan melalui channel AXN. Film ini bercerita tentang ditemukannya Optimus Prime yang sedang bersembunyi karena dianggap sebagai kekacauan di bumi. Anda bisa menyaksikan kisah lengkapnya pada 12 Juni 2022 pukul 20.45 WIB.





Menyambut Hari Musik Dunia, Anda bisa menikmati meriahnya Mega Konser Dunia, dengan penampilan dari berbagai artis ternama seperti Boyzone, Christina Perri, dan Jess Glynne. Konser ini juga dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi Indonesia seperti Afgan, Indah Nevertari, Fatin Shidqia Lubis, dan masih banyak lagi.

Mega Konser Dunia tersedia dalam format Video On Demand sehingga Anda bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, melalui aplikasi maupun situs Vision+.

Untuk para pecinta K-Drama, Vision+ juga menghadirkan drama Korea berjudul Why Her?. Dibintangi Seo Hyun-jin dan Hwang In-yeop, Why Her? Mengisahkan pertemuan seorang pengacara muda ambisius bernama Oh Soo Jae dengan Gong Chan, lelaki yang membantunya melalui masa-masa sulit ketika karirnya runtuh. Saksikan di channel ONE pada 25 Juni 2022 pukul 20.45 WIB.

Tayangan superhero lainnya yang bisa Anda saksikan melalui channel AXN yaitu Spider-Man: Into the Spider-verse. Film Spider-Man satu ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Miles Morales yang bertemu dengan Peter Parker, salah satu Spider-Man yang sudah meninggal melalui multiverse. Anda bisa menyaksikannya pada 19 Juni 2022 pukul 20.45 WIB.

“Di bulan Juni ini, Vision+ kembali hadir dengan berbagai tayangan kelas dunia yang bisa disaksikan kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai genre, kami dari Vision+ berharap masyarakat bisa memilih konten apapun yang mereka inginkan, tentunya dengan harga yang terjangkau,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Tayangan-tayangan tersebut bisa dinikmati di Vision+ menggunakan akun premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari. Bagi pengguna yang berlangganan paket premium 90 hari atau 365 hari, akan ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal Motion Insure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma.

Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id.

